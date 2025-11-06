Negociador comercial de EU espera acuerdo con Suiza; tiene diálogo con México

Greer afirmó al programa "Mornings with Maria" de Fox Business Network que un posible acuerdo con Suiza podría impulsar la fabricación en Estados Unidos, señalando que las empresas suizas estaban "bastante deseosas" de invertir en sectores como el farmacéutico, aeronáutico, de piezas de aviones e incluso de fundición de oro.

"Así que estamos en conversaciones estrechas con los suizos", dijo, señalando que se había reunido con una delegación de empresas suizas que habían tenido un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca el martes. Greer dijo que las conversaciones con Suiza habían estado en curso durante varias semanas.

El grupo incluía a ejecutivos de la naviera MSC, el fabricante de relojes Rolex, la firma de inversiones Partners Group PGHN.S, el comerciante de materias primas Mercuria, el propietario de Cartier, Richemont CFR.S, y la firma de metales preciosos MKS.

Suiza ha estado luchando por conseguir un acuerdo comercial con Trump que podría reducir la tasa arancelaria del 39% que impuso a las importaciones suizas en agosto, uno de los aranceles más altos aplicados en su reacomodo del comercio global.

Greer dijo que también estaba manteniendo conversaciones con socios comerciales en el hemisferio occidental, incluida América Central, así como con México, y añadió que la estrategia comercial de Trump seguía tomando forma.

"Lo vieron la semana pasada en Asia cuando llegó a acuerdos con varios países del sudeste asiático y países del este asiático. Lo verán de nuevo este mes en el hemisferio occidental y en otros lugares", dijo, sin dar más detalles.

El jueves, la oficina de Greer cambió las fechas de una audiencia sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá del 17 de noviembre al 3-5 de diciembre.