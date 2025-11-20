Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

La economía se contrajo en septiembre y se estancó en octubre, anticipa Inegi

El sector industrial marca el bajo ritmo de crecimiento de la economía, con una contracción de 3.3% anual en septiembre, según el indicador oportuno del Instituto.
jue 20 noviembre 2025 08:15 AM
actividad economica mexico cae en septiem
El sector industrial cayó 3.3% anual en septiembre y 2.1% en octubre, lo que explica el freno económico, según el Inegi. ( Orbon Alija/Getty Images)

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima un retroceso de la economía en septiembre y un estancamiento en octubre, aumentando la presión sobre un bajo crecimiento hacia el cierre de año.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anticipa que en septiembre la actividad económica cayó 0.5% a tasa mensual y 0.7% anual, mientras que en octubre no mostró ninguna variación, ni respecto al mes previo, ni frente al mismo periodo de 2024.

Publicidad

Para septiembre, se estima que la industria retrocedió 0.4% mensual y 3.3% anual (según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial) lo que confirma la debilidad acumulada en manufacturas y construcción. En contraste, los servicios mostraron un comportamiento más favorable, con un ligero avance mensual de 0.1% y un crecimiento anual de 1.1%.

Para octubre se proyecta nulo crecimiento, una contracción para las manufacturas de 2.1% anual y un repunte de 0.9% para los servicios.

Un análisis de Monex advierte que el sector industrial, entre enero y agosto, ya acumulaba un retroceso anual de 1.8% en cifras originales, lo que sugiere que la pérdida de tracción manufacturera y el freno en la construcción seguirán condicionando el cierre del año.

"De manera paralela, la confianza empresarial se mantiene en terreno de contracción en los sectores relacionados a la manufactura, construcción y comercios, mostrando nuevamente signos de moderación después de tres meses de avances", señaló el banco.

Este viernes se publicará el Indicador Global de Actividad Económica con las cifras definitivas para septiembre, lo cual confirmará la magnitud de la contracción anticipada para este mes.

Publicidad

Tags

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía PIB

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad