Banxico y analistas alertan: la inseguridad pública ya lastra las expectativas de PIB para 2026

La encuesta destaca que como principales obstáculos para el crecimiento están los problemas de inseguridad pública, un factor que aumentó 5 puntos en las preocupaciones de los expertos.

Banxico destacó que los especialistas consideran que, a nivel general, los principales factores que podrían inhibir el crecimiento se asocian con la gobernanza (con el 44% de las respuestas); las condiciones económicas internas (26%); y las condiciones externas (25%).

En el reporte trimestral de Banco de México, publicado a finales de noviembre, el banco central mantuvo sus pronósticos de que la economía crecerá 1.1% en 2026.

Economistas de bancos privados han señalado que la renegociación del T-MEC será clave para el crecimiento en el 2026, ya que si esta renegociación se extiende más allá de mediados de 2026, la inversión se retrasaría hasta el próximo año, lo que resultaría en un crecimiento débil, por debajo de 1% estimado.