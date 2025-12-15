Publicidad

Economía

Especialistas advierten que inseguridad afectará crecimiento económico

En la encuesta que hace Banxico al sector privado, los analistas señalaron que la inseguridad pública son uno de los obstáculos para el crecimiento del país.
lun 15 diciembre 2025 12:57 PM
Banxico y analistas alertan: la inseguridad pública ya lastra las expectativas de PIB para 2026
En los últimos meses, se han registrado casos violentos en estados como Michoacán. (Raquel Cunha/REUTERS)

Los problemas de inseguridad en el país son uno de los obstáculos para el crecimiento económico, de acuerdo con la encuesta hecha por el Banco de México (Banxico) a analistas privados.

En la encuesta realizada entre el 3 y 8 de diciembre, los analistas esperan un menor crecimiento para el próximo año y redujeron sus expectativas a 1.15% desde 1.37%.

La encuesta destaca que como principales obstáculos para el crecimiento están los problemas de inseguridad pública, un factor que aumentó 5 puntos en las preocupaciones de los expertos.

Banxico destacó que los especialistas consideran que, a nivel general, los principales factores que podrían inhibir el crecimiento se asocian con la gobernanza (con el 44% de las respuestas); las condiciones económicas internas (26%); y las condiciones externas (25%).

En el reporte trimestral de Banco de México, publicado a finales de noviembre, el banco central mantuvo sus pronósticos de que la economía crecerá 1.1% en 2026.

Economistas de bancos privados han señalado que la renegociación del T-MEC será clave para el crecimiento en el 2026, ya que si esta renegociación se extiende más allá de mediados de 2026, la inversión se retrasaría hasta el próximo año, lo que resultaría en un crecimiento débil, por debajo de 1% estimado.

