Tu pensión Afore alcanza cada vez para menos frente a la canasta alimentaria

Arranque del sistema de Afores

El sistema de pensiones en México se basa en cuentas individuales desde finales de los años noventa y fue diseñado bajo la lógica de que cada trabajador acumule recursos a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, ese modelo comenzó a mostrar sus primeros resultados apenas en años recientes, conforme los trabajadores afiliados bajo este esquema comenzaron a retirarse.

Para 2020, el ingreso promedio por pensión contributiva —de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social— se ubicaba en 7,362 pesos mensuales. En ese periodo, el costo de la canasta alimentaria era considerablemente menor, lo que permitía cubrir varias veces el gasto básico en alimentación.

El alza de alimentos empieza a presionar el gasto

Aunque el índice general de precios al consumidor mantiene un crecimiento moderado —con una inflación anual de 4.59% en marzo de 2026—, los alimentos registraron alzas mucho más marcadas. En algunos casos, los incrementos superan ampliamente ese nivel, lo que confirma que la canasta alimentaria está subiendo por encima de la inflación general.

Entre los productos con mayores aumentos destacan los siguientes:

- Jitomate: +126.3% anual; más de 42% solo en marzo. En mercados de la Ciudad de México, su precio promedio alcanzó los 27.9 pesos por kilo, según Profeco

- Limón: +18.26% en un mes

- Papa: +14.92% en un mes

- Tomate verde: +16.46% mensual

- Pepino: hasta +42.71% mensual

- Bistec de res: +10.2% anual

Además, frutas y verduras registraron incrementos mensuales de hasta 10.75%, lo que explica por qué el gasto en alimentos ha aumentado tanto en zonas urbanas como rurales.

Cuando el ingreso deja de alcanzar

Con ello, la presión dejó de estar en el ingreso y pasó a los precios. El contraste se vuelve más claro al comparar cada periodo en su propio contexto.