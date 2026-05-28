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El billete de 250 dólares con Trump: la propuesta que mezcla aniversario nacional y política en estado puro

Funcionarios del Tesoro presionan para crear una denominación completamente nueva con el retrato del presidente. La maqueta existe, Trump la vio y dio su visto bueno. La polémica apenas comienza.
jue 28 mayo 2026 09:10 AM
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El proyecto enfrenta restricciones federales porque la ley estadounidense prohíbe que personas vivas aparezcan en el papel moneda del país. (Polymarket)

Donald Trump quiere aparecer en un billete de 250 dólares. La propuesta ya tiene diseño, respaldo de funcionarios del Tesoro y tiene el visto bueno del propio presidente. The Washington Post reveló este jueves que el proyecto lleva meses moviéndose dentro de la agencia encargada de imprimir el dinero estadounidense.

La idea busca crear una denominación que nunca ha existido en Estados Unidos y aprovechar las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país, programadas para el 4 de julio de 2026.

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Los funcionarios que empujan la propuesta

Brandon Beach, tesorero designado por Trump en marzo de 2025, ha sido uno de los funcionarios que más ha presionado para sacar adelante el billete junto con su asesor Mike Brown.

Ambos sostuvieron reuniones constantes con personal de la Oficina de Grabado e Impresión desde el año pasado. Según la investigación del Post, entregaron versiones del prototipo directamente a técnicos de la agencia y presionaron para acelerar avances.

La propuesta incluso llegó al Congreso. En enero, el republicano Andy Barr publicó una fotografía junto a Beach mientras sostenían una reproducción gigante del billete.

Todo ocurre en medio de los preparativos para las celebraciones del aniversario número 250 de Estados Unidos. La administración Trump también contempla proyectos como un arco triunfal frente al Cementerio de Arlington y parques con estatuas de personajes históricos.

Trump ya tiene diseño, pero no permiso

Aunque el diseño existe, imprimirlo legalmente es otro asunto.

Desde 1866, ninguna persona viva puede aparecer en el papel moneda estadounidense. Para modificar esa restricción, el Congreso tendría que aprobar una nueva ley.

Joe Wilson, congresista republicano de Carolina del Sur, presentó una iniciativa en febrero de 2025 para permitir el billete. Según su oficina, la propuesta cuenta con respaldo de Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, aunque el proyecto sigue congelado en comité y no ha avanzado a votación.

A la falta de autorización legal se suma otro obstáculo: el tiempo.

Especialistas de la Oficina de Grabado e Impresión advirtieron que desarrollar un nuevo billete con todos los estándares de seguridad necesarios podría tomar varios años. Algunas estimaciones internas hablan incluso de casi una década.

Las fuentes consultadas por el Post señalaron que Beach y Brown minimizaron esas advertencias.

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La funcionaria que cuestionó el proyecto y salió del cargo

Patricia Solimene dirigía la Oficina de Grabado e Impresión y fue la primera mujer en encabezar la institución.

De acuerdo con la investigación, la funcionaria advirtió que el proyecto no tenía autorización legal y que era prácticamente imposible producir el billete antes de las celebraciones de 2026.

Semanas después fue removida del cargo.

En su correo de despedida afirmó que la salida no había sido decisión propia y aseguró que nunca cedió ante presiones que comprometieran la integridad de la institución.

Mike Brown quedó como director interino.

Mientras el proyecto del billete de 250 dólares sigue detenido en el Congreso, otra medida relacionada con Trump ya comenzó a avanzar: los nuevos billetes de 100 dólares con la firma del presidente actualmente se imprimen en Washington.

Ninguna ley impide esa práctica y serán los primeros en portar la rúbrica de un mandatario en funciones.

Por ahora, el billete de 250 dólares sigue siendo solo una maqueta aprobada por el republicano.

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