El billete de 250 dólares con Trump: la propuesta que mezcla aniversario nacional y política en estado puro

Los funcionarios que empujan la propuesta

Brandon Beach, tesorero designado por Trump en marzo de 2025, ha sido uno de los funcionarios que más ha presionado para sacar adelante el billete junto con su asesor Mike Brown.

Ambos sostuvieron reuniones constantes con personal de la Oficina de Grabado e Impresión desde el año pasado. Según la investigación del Post, entregaron versiones del prototipo directamente a técnicos de la agencia y presionaron para acelerar avances.

La propuesta incluso llegó al Congreso. En enero, el republicano Andy Barr publicó una fotografía junto a Beach mientras sostenían una reproducción gigante del billete.

America is turning 250—and it’s time to make more history! Today, I met with @TreasurerBeach on my proposal to put President Donald Trump on a new $250 bill. We’ve included this in a recent FI hearing in @FinancialCmte. Let’s honor 250 years of American greatness by celebrating… pic.twitter.com/WgRl4xAJrU — Congressman Andy Barr (@RepAndyBarr) January 8, 2026

Todo ocurre en medio de los preparativos para las celebraciones del aniversario número 250 de Estados Unidos. La administración Trump también contempla proyectos como un arco triunfal frente al Cementerio de Arlington y parques con estatuas de personajes históricos.

Trump ya tiene diseño, pero no permiso

Aunque el diseño existe, imprimirlo legalmente es otro asunto.

Desde 1866, ninguna persona viva puede aparecer en el papel moneda estadounidense. Para modificar esa restricción, el Congreso tendría que aprobar una nueva ley.

Joe Wilson, congresista republicano de Carolina del Sur, presentó una iniciativa en febrero de 2025 para permitir el billete. Según su oficina, la propuesta cuenta con respaldo de Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, aunque el proyecto sigue congelado en comité y no ha avanzado a votación.

A la falta de autorización legal se suma otro obstáculo: el tiempo.

Especialistas de la Oficina de Grabado e Impresión advirtieron que desarrollar un nuevo billete con todos los estándares de seguridad necesarios podría tomar varios años. Algunas estimaciones internas hablan incluso de casi una década.

Las fuentes consultadas por el Post señalaron que Beach y Brown minimizaron esas advertencias.