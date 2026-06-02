160 organizaciones agroalimentarias de México, Canadá y EU se unen para defender el T-MEC

A través de una carta enviada al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense Dominic LeBlanc, el sector pidió renovar y fortalecer el tratado, al considerar que ha sido un elemento central para la competitividad y la seguridad alimentaria de la región.

El T-MEC articula uno de los bloques comerciales más grandes del mundo, integrado por más de 500 millones de personas, un Producto Interno Bruto conjunto de 30 billones de dólares y un comercio total de 1.7 billones de dólares. En el caso específico del sector agroalimentario, el intercambio comercial entre los tres países se triplicó entre 2005 y 2023, hasta alcanzar 285,000 millones de dólares. Para los productores agrícolas y pecuarios de la región, el principal valor del acuerdo radica en la certidumbre, señaló la carta.

Las organizaciones señalaron que la eliminación de aranceles, cuotas y diversos obstáculos regulatorios ha permitido construir cadenas de valor altamente integradas, facilitando el flujo de alimentos, insumos y productos agroindustriales a lo largo de América del Norte.

El CNA subrayó que esta integración ha permitido consolidar a Norteamérica como una de las regiones más seguras y autosuficientes del mundo en materia alimentaria.

La preocupación del sector surge en un contexto complejo. La agroindustria enfrenta mayores costos de producción, fenómenos climáticos extremos, volatilidad en los mercados de materias primas y un entorno geopolítico incierto. Ante ello, las organizaciones sostienen que el T-MEC funciona como un mecanismo para reducir riesgos, resolver disputas comerciales y evitar interrupciones en las cadenas de suministro.

Los firmantes también defendieron los capítulos sanitarios y fitosanitarios del acuerdo, así como las disposiciones sobre obstáculos técnicos al comercio, al considerar que han permitido reglas más transparentes y basadas en criterios científicos para el intercambio de productos agropecuarios, fortaleciendo la salud animal y vegetal y reduciendo costos para consumidores y empresas.