Moody's estima 768,000 visitantes al Mundial, una cifra muy por debajo de la oficial

Estima que menos de 800,000 personas visitarán las tres sedes mexicanas del torneo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, durante el Mundial. Su escenario base contempla la llegada de 768,000 visitantes, de los cuales 521,000 serían turistas nacionales y 247,000 extranjeros. En un escenario más conservador, la cifra puede reducirse a 674,000 visitantes.

Estas proyecciones contrastan con las expectativas de la Secretaría de Turismo, que en noviembre de 2025 estimó que México podría recibir hasta 5.5 millones de visitantes relacionados con el evento.

¿Por qué Moody's espera menos visitantes?

La calificadora identifica varios factores: el primero es el precio de los boletos. Moody's señala que las entradas para el Mundial 2026 costarán aproximadamente tres veces más que las del torneo celebrado en Catar en 2022, lo que limitará la asistencia a personas con mayor capacidad económica.

También influye el costo de trasladarse entre las distintas ciudades sede de Norteamérica, así como la política migratoria más restrictiva de Estados Unidos, país que concentrará 78 de los 104 partidos del campeonato.

A ello se suma que muchos de los encuentros programados en México no tendrán a las selecciones más atractivas para los aficionados internacionales, lo que reduce el potencial para atraer grandes flujos de turistas.

Más de 1,030 millones de dólares para empresas

A pesar de las expectativas moderadas, Moody's calcula que la derrama económica directa asociada al turismo alcanzará 1,030 millones de dólares en su escenario base. En una proyección más conservadora, la cifra rondaría los 730 millones de dólares.

Los principales beneficiarios serían hoteles, plataformas de hospedaje, restaurantes, centros de entretenimiento, aerolíneas, empresas de transporte y grupos aeroportuarios que cobran la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Para dimensionar el impacto, la agencia recuerda que el sector turístico generó ingresos por casi 35,000 millones de dólares en México durante 2025. Bajo esa referencia, el Mundial aportaría un impulso adicional equivalente a 2.9% para el turismo.