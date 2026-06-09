Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Economía

Moody's estima 768,000 visitantes al Mundial, una cifra muy por debajo de la oficial

El alto costo de los boletos y la distribución de los partidos limitarían la llegada de aficionados a México. La calificadora descarta que el Mundial genere cambios relevantes en la economía del país.
mar 09 junio 2026 12:40 PM
Añadir Expansión en Google
Estadio Aztcea
México albergará solo 13 de los 104 partidos del Mundial 2026, lo que limitará su impacto económico. (Hector Vivas/Getty Images)

La cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026 ya comenzó. México tendrá el privilegio de albergar el partido inaugural y se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo. Sin embargo, el impacto económico que dejará el torneo será mucho más moderado de lo que sugieren algunas estimaciones oficiales.

De acuerdo con un análisis de Moody's Local México, el Mundial generará beneficios para sectores como turismo, restaurantes, hoteles, aerolíneas, medios de comunicación y banca, pero su efecto sobre la economía nacional será relativamente pequeño debido a que el país solo albergará 13 de los 104 partidos programados.

Publicidad

Estima que menos de 800,000 personas visitarán las tres sedes mexicanas del torneo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, durante el Mundial. Su escenario base contempla la llegada de 768,000 visitantes, de los cuales 521,000 serían turistas nacionales y 247,000 extranjeros. En un escenario más conservador, la cifra puede reducirse a 674,000 visitantes.

Estas proyecciones contrastan con las expectativas de la Secretaría de Turismo, que en noviembre de 2025 estimó que México podría recibir hasta 5.5 millones de visitantes relacionados con el evento.

¿Por qué Moody's espera menos visitantes?

La calificadora identifica varios factores: el primero es el precio de los boletos. Moody's señala que las entradas para el Mundial 2026 costarán aproximadamente tres veces más que las del torneo celebrado en Catar en 2022, lo que limitará la asistencia a personas con mayor capacidad económica.

También influye el costo de trasladarse entre las distintas ciudades sede de Norteamérica, así como la política migratoria más restrictiva de Estados Unidos, país que concentrará 78 de los 104 partidos del campeonato.

A ello se suma que muchos de los encuentros programados en México no tendrán a las selecciones más atractivas para los aficionados internacionales, lo que reduce el potencial para atraer grandes flujos de turistas.

Más de 1,030 millones de dólares para empresas

A pesar de las expectativas moderadas, Moody's calcula que la derrama económica directa asociada al turismo alcanzará 1,030 millones de dólares en su escenario base. En una proyección más conservadora, la cifra rondaría los 730 millones de dólares.

Los principales beneficiarios serían hoteles, plataformas de hospedaje, restaurantes, centros de entretenimiento, aerolíneas, empresas de transporte y grupos aeroportuarios que cobran la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Para dimensionar el impacto, la agencia recuerda que el sector turístico generó ingresos por casi 35,000 millones de dólares en México durante 2025. Bajo esa referencia, el Mundial aportaría un impulso adicional equivalente a 2.9% para el turismo.

Publicidad

El beneficio va más allá de los estadios

El Mundial no solo beneficia a quienes venden boletos o habitaciones de hotel.

Moody's destaca que el torneo suele impulsar el consumo interno en bares y restaurantes, además de elevar las ventas de televisores, refrescos, cerveza y botanas. Las cadenas de radio y televisión también suelen obtener mayores ingresos debido al aumento en la audiencia y al encarecimiento de los espacios publicitarios.

La firma estima que, al sumar estos efectos indirectos, la Copa Mundial 2026 aportará alrededor de 0.13% al crecimiento del PIB de México en 2026.

Sin cambios importantes para gobiernos y bancos

Moody's considera que los gobiernos locales tampoco verán una transformación significativa de sus finanzas.

Aunque la Ciudad de México, Nuevo León y Zapopan podrían recaudar más recursos por impuestos relacionados con el hospedaje, el beneficio será temporal y se compensará parcialmente con mayores gastos en seguridad durante el evento.

La calificadora señala además que las remodelaciones de estadios fueron financiadas principalmente con capital privado y que no observa aumentos relevantes en deuda pública vinculados al Mundial.

En el caso de la banca mexicana, el torneo podría impulsar de manera temporal los créditos al consumo y a pequeñas y medianas empresas relacionadas con servicios y comercio. Sin embargo, el efecto será acotado y no modificará los fundamentos financieros del sistema bancario mexicano.

En síntesis, Moody's prevé que el Mundial 2026 dejará una derrama económica positiva para México, pero lejos de representar un parteaguas para la economía nacional. La fiesta futbolística impulsará el turismo, el consumo interno y algunos sectores de servicios durante algunas semanas, aunque sus efectos serán modestos frente al tamaño de la economía mexicana y a la limitada cantidad de partidos que se disputarán en el país.

Publicidad

Tags

Copa Mundial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad