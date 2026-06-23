Inbursa y Aeroméxico presentan una forma de viajar y acumular valor

Inbursa y Aeroméxico inician una nueva etapa con el lanzamiento de un portafolio de tres tarjetas de crédito y una de débito.
A través de esta colaboración, la aerolínea combina su alcance internacional con la solidez económica del banco. El objetivo es fusionar la innovación y maximizar la experiencia de los usuarios, donde la estrategia incluye un programa de fidelidad eficaz.
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Respaldadas por la red global de Mastercard, las nuevas soluciones están diseñadas para quienes buscan desplazarse periódicamente y con comodidad.
Por ejemplo, la tarjeta de débito facilita generar liquidez inmediata, con rendimientos de saldo promedio mensual desde 1 peso, y acumular puntos Aeroméxico Rewards en cada compra, a la par de hacer transferencias SPEI sin costo y contar con una chequera opcional.
Por otra parte, la oferta de crédito se adapta a distintos perfiles para acompañar a los clientes en cada etapa de su trayecto y da recompensas anuales.
● Ascend: Para quienes comienzan a viajar con mayor frecuencia y buscan beneficios desde el primer uso. Con una anualidad de 1,650 pesos más IVA, otorga un bono de bienvenida de 5,000 Puntos Aeroméxico Rewards al acumular 15,000 pesos en los primeros tres meses.
● Elevate: Diseñada para maximizar recompensas y acceder a beneficios premium. Tiene un costo anual de 3,300 pesos más IVA y ofrece 7,500 puntos al gastar 25,000 pesos en los primeros tres meses.
● Horizon: Propuesta exclusiva enfocada en clientes de alto valor que buscan experiencias de viaje de élite. Con una anualidad de 8,100 pesos más IVA, brinda 30,000 puntos al alcanzar un gasto de 50,000 pesos en los primeros tres meses.
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Todas las tarjetas de crédito permiten sumar Puntos Aeroméxico Rewards en compras diarias, con una acumulación acelerada en consumos con la aerolínea. El catálogo también incluye bonos de aniversario anuales por nivel de gasto para incentivar el uso continuo de las tarjetas:
· Ascend otorga 5,000 Puntos Aeroméxico Rewards, al alcanzar un gasto anual de 150,000 pesos.
· Elevate aporta 7,500 Puntos Aeroméxico Rewards, si el gasto anual es de 250,000 pesos.
· Horizon dispone 15,000 Puntos Aeroméxico Rewards, cuando el gasto anual llega a 500,000 o 750,000 pesos.
Entre las ventajas compartidas se encuentran el acceso a Salón Premier, con beneficios progresivos y equipaje incluido en todos los productos, como carry-on de hasta 10 kg y maleta documentada de 25 kg.
Además, los viajeros obtienen privilegios de abordaje prioritario, ascenso de clase (upgrades) y boletos 2x1 al cumplir metas de gasto. Asimismo, se benefician con los descuentos de 5% a 15% en redención de puntos cada vez que se compra un vuelo con Puntos Aeroméxico Rewards a través de aeromexico.com y los servicios en Aeroméxico Vacations y Plan Multiplica.