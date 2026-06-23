Inbursa y Aeroméxico presentan una forma de viajar y acumular valor

Respaldadas por la red global de Mastercard, las nuevas soluciones están diseñadas para quienes buscan desplazarse periódicamente y con comodidad.

Por ejemplo, la tarjeta de débito facilita generar liquidez inmediata, con rendimientos de saldo promedio mensual desde 1 peso, y acumular puntos Aeroméxico Rewards en cada compra, a la par de hacer transferencias SPEI sin costo y contar con una chequera opcional.

Por otra parte, la oferta de crédito se adapta a distintos perfiles para acompañar a los clientes en cada etapa de su trayecto y da recompensas anuales.

● Ascend: Para quienes comienzan a viajar con mayor frecuencia y buscan beneficios desde el primer uso. Con una anualidad de 1,650 pesos más IVA, otorga un bono de bienvenida de 5,000 Puntos Aeroméxico Rewards al acumular 15,000 pesos en los primeros tres meses.

● Elevate: Diseñada para maximizar recompensas y acceder a beneficios premium. Tiene un costo anual de 3,300 pesos más IVA y ofrece 7,500 puntos al gastar 25,000 pesos en los primeros tres meses.

● Horizon: Propuesta exclusiva enfocada en clientes de alto valor que buscan experiencias de viaje de élite. Con una anualidad de 8,100 pesos más IVA, brinda 30,000 puntos al alcanzar un gasto de 50,000 pesos en los primeros tres meses.