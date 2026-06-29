Corte Suprema de EU invalida el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Fed, que ordenó Trump

En un fallo ajustado, de 5 a 4, el máximo tribunal de justicia del país dictaminó que el presidente no puede remover a los funcionarios de la independiente Reserva Federal (Fed, banco central) "por cualquier motivo o sin motivo alguno".

Cook, quien estaba acusada de haber cometido fraude al solicitar un préstamo inmobiliario, celebró el lunes la decisión de la Corte Suprema que le permite permanecer en el cargo.

"La decisión emitida hoy reafirma un principio que ha sustentado una buena gobernanza económica durante generaciones: la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones de política monetaria basándose en datos concretos y en un juicio independiente, libre de toda injerencia política", escribió Cook en un comunicado.

Por su parte, el presidente Donald Trump amenazó este lunes con tomar "medidas apropiadas" contra Cook tras la sentencia de la Corte Suprema.

La demanda contra la gobernadora "fue devuelta por la Corte Suprema estrictamente por cuestiones de procedimiento", aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

"Tomaremos de inmediato las medidas apropiadas para asegurarnos de que alguien que ha cometido irregularidades no tome decisiones vitales relativas al bienestar de los Estados Unidos de América", añadió el mandatario, sin ofrecer más detalles.

Con información de AFP