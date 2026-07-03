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Economía

Hacienda mantiene sin subsidio a la gasolina Premium; sube apoyo para Magna y diésel

Además del estímulo general anunciado a la gasolina Magna y el diésel para la semana del 4 al 10 de julio, Hacienda no otorgará ningún apoyo adicional o complementario.
vie 03 julio 2026 07:38 PM
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El DOF también señala que no habrá estímulos complementarios para ninguno de los tres combustibles durante el periodo referido. (Ezra Acayan/Getty Images)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantuvo en ceros el estímulo fiscal a la gasolina Premium para la semana del 4 al 10 de julio de 2026, de acuerdo con lo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con ello, los automovilistas que carguen gasolina roja pagarán la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de 5.65 pesos por litro.

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Para la gasolina Magna, Hacienda aumentó el estímulo fiscal a 10.62%, equivalente a 0.71 pesos por litro. Así, la cuota del IEPS que se cobrará a los consumidores será de 5.98 pesos por litro, desde los 6.11 pesos aplicados en la semana previa.

En el caso del diésel, el estímulo también subió, al pasar de 14.63% a 17.85%. El apoyo será de 1.31 pesos por litro, por lo que la cuota disminuida del IEPS quedará en 6.04 pesos por litro.

El ajuste ocurre en un contexto en el que los movimientos recientes en los precios internacionales del petróleo no se trasladan de forma inmediata al bolsillo de los consumidores. El precio final de las gasolinas no depende únicamente del crudo, sino también del IEPS, el tipo de cambio, los costos de refinación, transporte, almacenamiento y distribución, además de que México importa una parte relevante de los combustibles que consume.

De acuerdo con el DOF, los estímulos complementarios para la gasolina Magna, Premium y diésel serán de 0 pesos por litro durante el periodo referido.

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