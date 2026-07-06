El mayor impulso provino de la construcción, que avanzó 6.5% mensual, su mejor desempeño desde agosto de 2020. Dentro de este rubro, la construcción residencial se disparó 12.4%, también su mayor crecimiento en casi seis años.

En paralelo, la inversión en maquinaria y equipo importado aumentó 6.2% mensual, apoyada principalmente por la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes, que creció 7.1%.

De acuerdo Banco Base, el comportamiento sugiere que empresas y particulares realizaron adecuaciones y remodelaciones relacionadas con la llegada de visitantes durante el Mundial, especialmente en sitios de alojamiento temporal.

“Este crecimiento, al estar asociado con preparativos, no será recurrente en los meses posteriores, por lo que es probable que se observen correcciones a la baja de la inversión”, señaló la nota de análisis.

A tasa anual, el rebote también fue significativo. La inversión en construcción aumentó 8.8%, mientras que la maquinaria y equipo avanzó 0.9%, poniendo fin al deterioro observado durante gran parte de 2025 y comienzos de este año.

Sin embargo, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional continúa rezagada, con una caída anual de 10.6%, mientras que la maquinaria importada creció 8.8%.

Además, pese al fuerte desempeño de abril, en el acumulado de enero a abril la inversión fija aún registra una caída anual, reflejo de la debilidad observada durante los primeros meses del año.

Las cifras originales también muestran que tanto el sector privado como el público participaron en la recuperación. En abril, la inversión privada aumentó 5.7% anual, mientras que la pública creció 7.5%, destacando especialmente el avance de 10.4% en la construcción privada.

El consumo privado también mostró una mejora moderada en abril, aunque con señales mixtas. El Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior creció 0.1% mensual, con lo que ligó dos meses de avances tras las caídas de enero y febrero.

El impulso provino del consumo de bienes nacionales, que aumentó 1.08%, mientras que el gasto en servicios nacionales retrocedió 0.15% y el de bienes importados cayó 1.52%. A tasa anual, el consumo creció 2.07%, pero se desaceleró frente al avance de 3.08% de marzo, lo que sugiere que el gasto de los hogares mantiene cierta resiliencia, aunque sin recuperar todavía un dinamismo generalizado.