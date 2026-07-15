Suben 10% los 'montachoques' en 2026 y aseguradoras piden tipificar el delito en todo el país

"No tenemos los números precisos, pero este semestre hemos visto algunos incrementos, de acuerdo a lo que nos han comentado nuestras asociadas, entre 5 y 10%", dijo.

El sector ha colaborado con las autoridades, especialmente de la Ciudad de México y del Estado de México, para tener más información sobre este delito que en la Ciudad ya se tipificó como 'extorsión'.

Al ya ser un delito perfectamente tipificado, creemos que también va a ayudar a que esto se pueda llevar a otro tipo de instancias (...) El Código Penal (de la CDMX) ya lo tipifica como una extorsión y vamos a trabajar para que esta práctica se lleve a cabo en todo el país Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS

¿Cómo identificar a un 'montachoques'?

La AMIS señaló que cuando se trata de un montachoques, los delincuentes hacen maniobras muy bruscas, injustificadas, frenados repentinos o invasión del carril.

"Los responsables normalmente muestran conductas agresivas o intimidatorias para presionar a la víctima y tratar de evitar que vengan las aseguradoras", añadió.

La asociación alertó que se debe evitar dar dinero a los delincuentes y llamar al 911.

Cae el robo de autos en México

La AMIS también destacó que el robo de autos en el país va a la baja, incluso el robo con violencia. Se trata de la cifra más baja en cinco años.

Entre julio de 2025 y junio de este año se robaron 50,900 autos asegurados, una cifra 16% menor a los 60,700 vehículos de un año atrás, informó la Asociación.

Los estados donde más se observó este delito fueron: Estado de México, Jalisco, CDMX, Sinaloa y Puebla.