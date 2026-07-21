El Mundial 2026 no 'rescató' a restaurantes y hoteles en México: la economía creció apenas 0.16% en junio

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, ni las actividades secundarias —que incluyen manufactura y construcción— ni las terciarias —donde se ubican comercio y servicios— mostraron un crecimiento elevado durante junio, a pesar del evento deportivo.

"La actividad económica registró un fuerte crecimiento en abril por las obras y el gasto previo al Mundial, pero el desempeño de mayo y junio sugiere que el evento no generó un impulso extraordinario sobre la economía", explicó.

Aun con ello, el comportamiento observado permitiría que el Producto Interno Bruto (PIB) creciera alrededor de 1.54% trimestral en el segundo trimestre del año y 1.57% anual. Sin embargo, el crecimiento acumulado durante el primer semestre sería de apenas 0.97%, reflejando que el rebote sigue siendo limitado.

El consumo también perdió fuerza

Las ventas al menudeo también mostraron señales de enfriamiento antes del Mundial. La Encuesta Mensual de Empresas Comerciales reveló que las ventas minoristas retrocedieron 0.56% mensual en mayo, luego de dos meses de crecimiento. En comparación anual avanzaron 2.45%, pero desacelerándose desde el 4.47% observado en abril.

Monex coincidió en que el consumo perdió dinamismo en mayo, en línea con el deterioro de la confianza del consumidor y un mercado laboral que comienza a mostrar señales de enfriamiento.

Además, la Encuesta Mensual de Servicios mostró un panorama desigual. Aunque actividades como esparcimiento, hospedaje y restaurantes registraron avances mensuales, varios sectores estratégicos continuaron debilitándose. Destaca que los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos acumulan 25 meses consecutivos de caídas anuales, mientras que transportes, correos y almacenamiento ligan ocho meses de retrocesos.

El rebote sigue siendo frágil

Para Banco Base, el crecimiento observado no debe interpretarse como el inicio de una recuperación sólida.

La institución advirtió que la manufactura continúa deteriorándose en la mayoría de sus subsectores, el empleo formal permanece estancado y la inversión privada sigue limitada por la incertidumbre asociada a los aranceles estadounidenses, la revisión del T-MEC y el debilitamiento institucional.

También señaló que, aunque las exportaciones continúan creciendo gracias a la demanda estadounidense de equipo para centros de datos, buena parte de esos envíos incorpora insumos importados con bajo valor agregado nacional, por lo que su capacidad para generar empleo y fortalecer el crecimiento interno sigue siendo limitada.

En este contexto, el IGAE que el Inegi publicará el próximo 23 de julio será clave para confirmar si el ligero avance estimado para junio representa el inicio de una recuperación más consistente o si el efecto del Mundial terminó siendo más modesto de lo esperado.