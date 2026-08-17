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Economía

Millennials necesitan ganar 85,800 pesos para comprar casa en CDMX, menos del 4% lo logra

Una vivienda de 60 metros cuadrados costaría cerca de 3.56 millones de pesos en la capital. Entre los ocupados de 30 a 39 años que reportaron ingresos, apenas 3.7% gana más de cinco salarios mínimos.
lun 17 agosto 2026 04:45 PM
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Millennials necesitan ganar 85,800 pesos al mes para comprar casa en CDMX, pero menos del 4% lo logra
Una persona que gana el salario mínimo necesitaría 371 meses de sueldo íntegro para pagar una vivienda de 60 m² en CDMX; el ingreso mensual requerido equivale a 8.95 salarios mínimos. Fuente: Inegi (ENOE, 1T 2026), INBAPREVI Banorte (julio 2026).

 (GERARDO HUITRON/Getty Images)

Comprar por sí solo una vivienda en Ciudad de México exige un nivel de ingresos al que llega una proporción muy reducida de los trabajadores. Una persona necesitaría percibir cerca de 85,800 pesos mensuales, equivalentes a 8.95 salarios mínimos, para financiar una vivienda de referencia de 60 metros cuadrados sin destinar más de 35% de sus ingresos al pago de la hipoteca.

El ejercicio toma como punto de partida el Indicador Banorte de Precios de la Vivienda (INBAPREVI), que ubicó en julio de 2026 el precio promedio por metro cuadrado en Ciudad de México en 59,295 pesos, el más alto entre las entidades analizadas. El indicador registró además un incremento anual de 4.2% en la capital.

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A diferencia de indicadores basados en operaciones hipotecarias, este índice recopila información de anuncios en páginas inmobiliarias mediante técnicas de web scraping. Por ello, sus cifras deben entenderse como precios observados en la oferta inmobiliaria y no necesariamente como el precio final al que se concreta una compraventa.

Con ese precio por metro cuadrado, una vivienda de 60 metros cuadrados tendría un valor estimado de 3.55 millones de pesos. Los 60 metros cuadrados no representan el tamaño promedio de las viviendas de la Ciudad de México, pero sirven para dimensionar el costo de una vivienda con espacio suficiente para una familia pequeña.

Si el comprador aporta un enganche de 20%, tendría que disponer inicialmente de 711,540 pesos y financiar los 2.8 millones de pesos restantes a través de un banco, por ejemplo.

Para estimar la mensualidad se utilizó una tasa hipotecaria anual de 11.33%, correspondiente al promedio simple reportado por Banco de México para junio de 2026. Con un crédito a 20 años, el pago sería de aproximadamente 30,020 pesos mensuales.

Si tal como recomiendan expertos en finanzas personales, esa mensualidad no debe superar 35% del ingreso mensual, el comprador tendría que ganar alrededor de 85,770 pesos al mes. No obstante, con un salario mínimo mensual de 9,582.47 pesos, el monto equivale a 8.95 salarios mínimos.

Menos de 4% gana siquiera más de cinco salarios mínimos

En el primer trimestre de 2026 había 1.1 millones de personas ocupadas de entre 30 y 39 años en Ciudad de México, grupo utilizado para aproximar a una parte de la generación millennial. De ellas, solamente 38,852 percibían más de cinco salarios mínimos, según datos analizados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Esto representa 3.4% del total de ocupados de esa edad. Si se excluye a las 90,759 personas que no especificaron su nivel de ingresos, la proporción asciende a aproximadamente 3.7% de quienes reportaron ingresos. Sin embargo, ese porcentaje no significa que 3.7% pueda comprar la vivienda del ejercicio.

La categoría más alta disponible en la consulta de la ENOE agrupa a todos los trabajadores que perciben más de cinco salarios mínimos, equivalentes actualmente a más de 47,912 pesos mensuales. Para financiar la vivienda analizada serían necesarios casi nueve salarios mínimos.

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Por ello, los trabajadores que realmente alcanzan los 85,800 pesos necesarios forman necesariamente un subconjunto de ese 3.7%, pero la desagregación disponible de la encuesta no permite determinar su tamaño.

SHF confirma el aumento de precios

El Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de Precios de la Vivienda sigue el valor de las viviendas adquiridas mediante un crédito hipotecario. A escala nacional, el indicador registró una apreciación anual de 7.3% durante el segundo trimestre de 2026.

En Ciudad de México, la base abierta de SHF muestra que el índice pasó de 170.11 puntos en el segundo trimestre de 2025 a 175.90 puntos en el mismo periodo de 2026, lo que implica una apreciación anual de aproximadamente 3.4%. La variación se encuentra en la misma dirección que el aumento anual de 4.2% reportado por Banorte en julio, aunque ambos datos no son directamente comparables. Banorte utiliza precios observados en anuncios inmobiliarios y permite conocer el valor por metro cuadrado, mientras que SHF sigue viviendas que fueron adquiridas mediante financiamiento hipotecario.

El enganche es otra barrera

Antes de enfrentar una mensualidad de alrededor de 30,000 pesos, un comprador necesitaría acumular más de 711,000 pesos para el enganche. Ese monto equivale a 74.25 salarios mínimos mensuales. Para una persona que percibiera exactamente el salario mínimo significaría poco más de seis años de ingresos completos, bajo el supuesto irreal de poder ahorrar 100% de su salario.

Incluso una persona que gana cinco salarios mínimos —unos 47,912 pesos mensuales— necesitaría el equivalente a casi 15 meses de ingreso íntegro únicamente para cubrir el enganche.

A ello habría que sumar costos asociados con la adquisición, como escrituración, impuestos, avalúos y otros gastos, que no están incorporados en este ejercicio.

El cálculo supone además una compra individual. La posibilidad de sumar ingresos de una pareja o utilizar esquemas de cofinanciamiento puede reducir el ingreso requerido por persona, pero también evidencia que, para buena parte de los trabajadores, acceder a una vivienda a los precios actuales puede depender de combinar dos fuentes de ingreso.

La distancia entre el mercado inmobiliario y los salarios se observa así en dos momentos; primero, en el ahorro necesario para entrar al mercado, y después, en el nivel de ingreso requerido para sostener durante años el pago de la hipoteca.

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