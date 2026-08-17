Millennials necesitan ganar 85,800 pesos al mes para comprar casa en CDMX, pero menos del 4% lo logra

A diferencia de indicadores basados en operaciones hipotecarias, este índice recopila información de anuncios en páginas inmobiliarias mediante técnicas de web scraping. Por ello, sus cifras deben entenderse como precios observados en la oferta inmobiliaria y no necesariamente como el precio final al que se concreta una compraventa.

Con ese precio por metro cuadrado, una vivienda de 60 metros cuadrados tendría un valor estimado de 3.55 millones de pesos. Los 60 metros cuadrados no representan el tamaño promedio de las viviendas de la Ciudad de México, pero sirven para dimensionar el costo de una vivienda con espacio suficiente para una familia pequeña.

Si el comprador aporta un enganche de 20%, tendría que disponer inicialmente de 711,540 pesos y financiar los 2.8 millones de pesos restantes a través de un banco, por ejemplo.

Para estimar la mensualidad se utilizó una tasa hipotecaria anual de 11.33%, correspondiente al promedio simple reportado por Banco de México para junio de 2026. Con un crédito a 20 años, el pago sería de aproximadamente 30,020 pesos mensuales.

Si tal como recomiendan expertos en finanzas personales, esa mensualidad no debe superar 35% del ingreso mensual, el comprador tendría que ganar alrededor de 85,770 pesos al mes. No obstante, con un salario mínimo mensual de 9,582.47 pesos, el monto equivale a 8.95 salarios mínimos.

Menos de 4% gana siquiera más de cinco salarios mínimos

En el primer trimestre de 2026 había 1.1 millones de personas ocupadas de entre 30 y 39 años en Ciudad de México, grupo utilizado para aproximar a una parte de la generación millennial. De ellas, solamente 38,852 percibían más de cinco salarios mínimos, según datos analizados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Esto representa 3.4% del total de ocupados de esa edad. Si se excluye a las 90,759 personas que no especificaron su nivel de ingresos, la proporción asciende a aproximadamente 3.7% de quienes reportaron ingresos. Sin embargo, ese porcentaje no significa que 3.7% pueda comprar la vivienda del ejercicio.

La categoría más alta disponible en la consulta de la ENOE agrupa a todos los trabajadores que perciben más de cinco salarios mínimos, equivalentes actualmente a más de 47,912 pesos mensuales. Para financiar la vivienda analizada serían necesarios casi nueve salarios mínimos.