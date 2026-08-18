Trump da tres días a Canadá ante aranceles de 50% y revive un oleoducto

Los aranceles debían comenzar a cobrarse a las 00:01 horas de este miércoles 19 de agosto. Con la nueva proclamación, su aplicación comenzará a la misma hora del sábado 22, si Washington y Ottawa no concluyen antes los documentos del entendimiento.

“He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que estaban programados para entrar en vigor mañana por la mañana durante un periodo de tres días, basándome en el hecho de que Canadá y Estados Unidos, sujeto a la finalización de los documentos, ¡TIENEN UN ACUERDO!”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario agregó una referencia que anticpa parte de las negociaciones: “El gran oleoducto Keystone XL, asesinado hace mucho tiempo por Sleepy Joe Biden, ¡podría ser despertado de la tumba!”.

Trump no precisó si la reactivación del proyecto constituye una condición del acuerdo, una concesión canadiense o una negociación paralela. La proclamación de la Casa Blanca tampoco menciona el oleoducto. El documento solo señala que Canadá expresó el compromiso de retirar prácticas que Washington considera discriminatorias.

Carney ve avances

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó la prórroga, pero evitó hablar de un acuerdo cerrado o referirse a Keystone XL.

“Se logró un progreso sustancial, aunque todavía queda trabajo importante por hacer”, afirmó Carney en un comunicado oficial .

Carney explicó que las conversaciones buscan resolver los asuntos comerciales pendientes y dar mayor certidumbre a empresas, trabajadores, agricultores y familias. Mientras las negociaciones continúan, dijo, Canadá mantendrá su estrategia para construir una economía “más fuerte, independiente y competitiva”.

La diferencia entre ambos mensajes mantiene abierta la incógnita sobre el alcance del entendimiento: Trump sostiene que existe un acuerdo sujeto a la conclusión de documentos, mientras Carney solo reconoce avances y tareas pendientes.

Keystone XL, la carta energética

El oleoducto fue proyectado para recorrer 1,947 kilómetros entre Alberta y Nebraska, con capacidad para transportar hasta 830,000 barriles diarios de crudo canadiense hacia la red que abastece a las refinerías de la costa estadounidense del Golfo de México.

Trump autorizó el cruce fronterizo durante su primer mandato, pero Joe Biden revocó el permiso en enero de 2021 por razones climáticas. TC Energy canceló el proyecto meses después y el gobierno de Alberta terminó su asociación con la empresa.

Su regreso requeriría nuevos permisos, inversión, acuerdos sobre la ruta y consultas con las comunidades involucradas. Por ahora, Trump solo planteó esa posibilidad; Carney no confirmó que el oleoducto forme parte del acuerdo.

Aranceles fuera del T-MEC

Los gravámenes aplazados abarcan alrededor de 20,000 millones de dólares en importaciones, cerca de 5.2% de los bienes que Estados Unidos compró a Canadá durante 2025. Incluyen productos vinculados con las disputas sobre bebidas alcohólicas, lácteos, automóviles y autopartes.

Trump los anunció bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite imponer tarifas de hasta 50% frente a prácticas consideradas discriminatorias. Washington acusa a Canadá de restringir la venta de bebidas estadounidenses, aplicar cuotas desfavorables a sus quesos y discriminar a sus automóviles.

Los aranceles alcanzarían incluso mercancías que cumplen las reglas del T-MEC, aunque excluyen energía, potasa, minerales críticos y productos sujetos a otros aranceles sectoriales.

