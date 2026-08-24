La advertencia cobra relevancia después de que Estados Unidos impuso una cuota antidumping al tomate mexicano en 2025 y, hace unos días, emitió una determinación preliminar contra la fresa de invierno, con márgenes de entre 3.37% y 5.28%. Para los agricultores de Florida, ambas medidas representan avances en una disputa más amplia por recuperar mercado durante los meses en que sus cosechas coinciden con las mexicanas.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que el caso de la fresa puede convertirse en el principio de una cadena de restricciones contra otros productos del campo. El organismo considera que la resolución preliminar estadounidense establece un precedente preocupante, pues permite analizar por separado las exportaciones correspondientes a una temporada específica, aunque el producto sea el mismo durante todo el año.

Ese riesgo ya tiene nombres. México exporta en conjunto alrededor de 3,151 millones de dólares anuales de pimiento, arándano, pepino y calabacita, y cerca de 96% de esas ventas tiene como destino Estados Unidos. La elevada dependencia del mercado estadounidense vuelve especialmente sensibles a estos cultivos ante una cuota antidumping, un cupo estacional o cualquier cambio negociado durante la revisión del T-MEC.

Una lista que reaparece

La selección de posibles objetivos no es nueva, pero ha ganado fuerza con las decisiones contra el tomate y la fresa. En septiembre de 2022, una delegación bipartidista de legisladores de Florida pidió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrir una investigación contra México bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La petición se concentró precisamente en fresa, pimiento morrón, arándano, pepino y calabacita. Los legisladores acusaron al gobierno mexicano de impulsar un modelo exportador mediante subsidios para invernaderos, sistemas de riego, infraestructura de empaque y logística poscosecha, combinado con menores costos laborales. A su juicio, esas condiciones facilitaron el envío de mayores volúmenes durante las temporadas de Florida.

Pero la USTR decidió no abrir la investigación porque no pudo concluir, dentro del plazo legal de 45 días, que un procedimiento formal bajo la Sección 301 resultaría efectivo. Sin embargo, reconoció las dificultades de los agricultores del sureste y creó un panel consultivo para analizar posibles medidas administrativas o legislativas.