PIB de México crece 1.4% en segundo trimestre, menos de lo previsto

La principal corrección provino de las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería y pesca. El indicador oportuno calculaba que este sector había crecido 3.3% trimestral y 7.3% anual; con información más completa, el Inegi redujo esas tasas a 2.4% y 4.8%, respectivamente.

La industria mostró un comportamiento más cercano al cálculo preliminar, ya que las actividades secundarias crecieron 1.6% trimestral, exactamente lo previsto en julio, mientras que su variación anual incluso fue corregida ligeramente al alza, de 0.8% a 0.9%.

En contraste, las actividades terciarias, que concentran los servicios y el comercio, pasaron de un crecimiento estimado de 1.5% a 1.4% trimestral, y de 2.5% a 2.3% anual.

La revisión también aparece en las cifras sin ajuste estacional. El indicador oportuno estimaba un crecimiento anual del PIB de 2.2% en el segundo trimestre y de 1.2% durante todo el primer semestre. Los resultados publicados este lunes ubicaron esas tasas en 2.1% y 1.1%, respectivamente.

A nivel sectorial se puede observar una recuperación desigual. Dentro de las actividades secundarias, la minería aumentó 4.9% anual y la construcción 4.8%, mientras que las manufacturas retrocedieron 0.4%. Entre los servicios destacó el comercio al por mayor, con un crecimiento de 11.3%, mientras que los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas cayeron 2.6%.

La diferencia con la primera estimación y la segunda radica en que, para el PIB publicado este 24 de agosto, el Inegi incorporó información más reciente de encuestas de construcción, manufacturas, comercio y servicios, además de registros administrativos y datos de empleo. El propio instituto señala que la llegada de esta información puede generar diferencias respecto de las cifras divulgadas oportunamente.