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Economía

PIB de México crece 1.4% en segundo trimestre, menos de lo previsto

La economía mexicana creció ligeramente menos de lo estimado en el indicador oportuno del Inegi. El sector primario fue el que sufrió la mayor revisión a la baja.
lun 24 agosto 2026 07:29 AM
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bandera de mexico pib mexico segundo trimestre crece menos previsto
La economía mexicana creció 1.4% durante el segundo trimestre de 2026, una décima menos que el 1.5% calculado inicialmente por el Inegi. (da-kuk/Getty Images/iStockphoto)

La economía mexicana creció menos de lo calculado inicialmente durante el segundo trimestre de 2026, luego de que el Inegi revisó a la baja el avance del Producto Interno Bruto. Entre abril y junio, el PIB aumentó 1.4% frente al trimestre previo, con cifras desestacionalizadas, una décima menos que el 1.5% estimado de manera oportuna a finales de julio. A tasa anual, el crecimiento pasó de una estimación de 2.1% a 1.9%.

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La principal corrección provino de las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería y pesca. El indicador oportuno calculaba que este sector había crecido 3.3% trimestral y 7.3% anual; con información más completa, el Inegi redujo esas tasas a 2.4% y 4.8%, respectivamente.

La industria mostró un comportamiento más cercano al cálculo preliminar, ya que las actividades secundarias crecieron 1.6% trimestral, exactamente lo previsto en julio, mientras que su variación anual incluso fue corregida ligeramente al alza, de 0.8% a 0.9%.

En contraste, las actividades terciarias, que concentran los servicios y el comercio, pasaron de un crecimiento estimado de 1.5% a 1.4% trimestral, y de 2.5% a 2.3% anual.

La revisión también aparece en las cifras sin ajuste estacional. El indicador oportuno estimaba un crecimiento anual del PIB de 2.2% en el segundo trimestre y de 1.2% durante todo el primer semestre. Los resultados publicados este lunes ubicaron esas tasas en 2.1% y 1.1%, respectivamente.

A nivel sectorial se puede observar una recuperación desigual. Dentro de las actividades secundarias, la minería aumentó 4.9% anual y la construcción 4.8%, mientras que las manufacturas retrocedieron 0.4%. Entre los servicios destacó el comercio al por mayor, con un crecimiento de 11.3%, mientras que los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas cayeron 2.6%.

La diferencia con la primera estimación y la segunda radica en que, para el PIB publicado este 24 de agosto, el Inegi incorporó información más reciente de encuestas de construcción, manufacturas, comercio y servicios, además de registros administrativos y datos de empleo. El propio instituto señala que la llegada de esta información puede generar diferencias respecto de las cifras divulgadas oportunamente.

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Producto Interno Bruto (PIB) Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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