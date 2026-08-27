Coppel, cerca de adquirir Afore Invercap por 4,620 millones de pesos

De acuerdo con el documento, Advent espera recibir aproximadamente 145 millones de dólares por su participación, una vez considerados los ajustes habituales posteriores al cierre, impuestos finales y movimientos en el tipo de cambio.

La operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones necesarias para su cierre.

De obtener la aprobación regulatoria correspondiente, la adquisición le sumaría a Afore Coppel 1.9 millones de cuentas de trabajadores y 349 mil millones de pesos en recursos administrados.

Dentro de las diez Afore que operan en México, Afore Coppel ocupa el segundo lugar en número de cuentas administradas con más de 12.1 millones y un total de 658 mil millones de pesos en recursos bajo su gestión, ubicándola en la quinta posición en dicho rubro.

Por su parte, Invercap se ubica en el noveno lugar dentro del sector. De acuerdo con las fuentes consultadas, esta administradora estaba buscando la posibilidad de encontrar un comprador ante el bajo crecimiento que enfrentó durante años al administrar el ahorro de trabajadores en el país.

El precio acordado implica una valuación de aproximadamente 12 veces el EBITDA de Invercap correspondiente a 2025 y de alrededor de 10 veces el EBITDA estimado para 2026, según el documento.

Para Advent, la venta representa un múltiplo bruto aproximado de 1.2 veces su inversión medido en pesos y de 0.8 veces en dólares.

Advent e Invercap, negocio diluido

La firma de capital privado entró inicialmente a Invercap en 2012, mediante acciones preferentes convertibles, y posteriormente tomó el control del negocio en 2017.

Durante ese periodo, Advent y la administración de Invercap emprendieron una transformación que incluyó la modernización de su plataforma tecnológica, el fortalecimiento de las áreas de inversión y administración de riesgos, la ampliación de los instrumentos financieros incluidos en sus portafolios y la automatización de procesos. También se digitalizó la incorporación de clientes y se crearon nuevos equipos en áreas de administración, inversiones y riesgos.

La inversión de Advent atravesó uno de los cambios más importantes que ha experimentado el negocio de las Afores en los últimos años por la reducción de las comisiones que las administradoras cobran a los trabajadores.

Entre 2019 y 2022, las comisiones de la industria disminuyeron aproximadamente 60%, situación que afectó de manera considerable el desempeño financiero de Invercap, según el documento.