HSBC celebra su primer Wealth Investment Summit en México

En entrevista, Luis Kuri, director general adjunto de Banca de Consumo de HSBC México, subrayó que el encuentro replicó el concepto del Global Investment Summit que la institución organiza a nivel mundial.

La agenda comprendió temas como el entorno macroeconómico, el panorama comercial y de inversión actual, el ámbito financiero, la inteligencia artificial (IA) y la transformación tecnológica de los mercados.

Uno de los momentos más destacados fue la conversación que sostuvieron Jorge Arce, director general de HSBC México y Latinoamérica, y Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, sobre el contexto de México, sus relaciones comerciales y su posición en la agenda global.

De acuerdo con Kuri, uno de los objetivos centrales del foro fue acercar información y perspectivas de especialistas nacionales e internacionales a sus clientes, para ayudarlos a comprender cómo los cambios económicos y geopolíticos pueden impactar sus finanzas personales y negocios.

Premier Elite, eje de la estrategia patrimonial

Kuri señaló que esta propuesta de HSBC busca acompañar a los clientes en la preservación y crecimiento de su patrimonio, a través de una oferta diversificada de productos, asesoría especializada y acceso a información conformada con perspectivas globales.

Hallazgos sobre el inversionista mexicano

Durante el encuentro se presentó el Affluent Investor Snapshot 2026, estudio global de HSBC realizado entre más de 10,000 inversionistas de distintos países, incluido México.

Entre los principales hallazgos para el mercado mexicano, Kuri explicó que los inversionistas superan la media mundial (47%) en colocación de capital en el extranjero, con un 49%.