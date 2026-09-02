Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

HSBC celebra su primer Wealth Investment Summit en México

El encuentro convocó a clientes con necesidades patrimoniales sofisticadas e internacionales con especialistas en temas económicos, comerciales y de inversión.
mié 02 septiembre 2026 11:34 AM
Añadir Expansión en Google
Presentado por: HSBC
Luis Kuri, director general adjunto de Banca de Consumo de HSBC México.
Luis Kuri, director general adjunto de Banca de Consumo de HSBC México. (Jonathan Vázquez / Expansión Studios)

HSBC México llevó a cabo la primera edición del Wealth Investment Summit, un encuentro dirigido a clientes con necesidades patrimoniales financieras sofisticadas e internacionales.

El evento se realizó en el marco del lanzamiento de HSBC Premier Elite, la propuesta de valor que integra los principales atributos que valora este exigente segmento de clientes, por su estilo de vida, familia y negocios.

Publicidad

En entrevista, Luis Kuri, director general adjunto de Banca de Consumo de HSBC México, subrayó que el encuentro replicó el concepto del Global Investment Summit que la institución organiza a nivel mundial.

La agenda comprendió temas como el entorno macroeconómico, el panorama comercial y de inversión actual, el ámbito financiero, la inteligencia artificial (IA) y la transformación tecnológica de los mercados.

Uno de los momentos más destacados fue la conversación que sostuvieron Jorge Arce, director general de HSBC México y Latinoamérica, y Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, sobre el contexto de México, sus relaciones comerciales y su posición en la agenda global.

De acuerdo con Kuri, uno de los objetivos centrales del foro fue acercar información y perspectivas de especialistas nacionales e internacionales a sus clientes, para ayudarlos a comprender cómo los cambios económicos y geopolíticos pueden impactar sus finanzas personales y negocios.

Premier Elite, eje de la estrategia patrimonial

Kuri señaló que esta propuesta de HSBC busca acompañar a los clientes en la preservación y crecimiento de su patrimonio, a través de una oferta diversificada de productos, asesoría especializada y acceso a información conformada con perspectivas globales.

Hallazgos sobre el inversionista mexicano

Durante el encuentro se presentó el Affluent Investor Snapshot 2026, estudio global de HSBC realizado entre más de 10,000 inversionistas de distintos países, incluido México.

Entre los principales hallazgos para el mercado mexicano, Kuri explicó que los inversionistas superan la media mundial (47%) en colocación de capital en el extranjero, con un 49%.

Publicidad

En materia de inversión internacional, Estados Unidos concentra 59% de las preferencias en el país, seguido por América Latina, con 39%. El reporte también mostró una mayor orientación de los mexicanos hacia la diversificación mediante activos alternativos, seguros e inmuebles.

Inversiones con IA

Otro resultado relevante fue el que hace referencia al avance en el uso de IA como herramienta para investigar y generar ideas de inversión. Sin embargo, puntualizó Kuri, los inversionistas mantienen una marcada preferencia por el acompañamiento profesional al momento de tomar decisiones.

De hecho, los datos del estudio Affluent Investor Snapshot 2026 mostraron que 37% de los participantes continúa recurriendo a un asesor financiero, frente a 12% que considera a la IA una fuente determinante para decidir dónde invertir.

Sin duda, la primera edición del Wealth Investment Summit en México inauguró un espacio de diálogo y análisis que permitió a los clientes de HSBC pasar de la información sobre mercados y tendencias a decisiones inteligentes de inversión.

Publicidad

Tags

HSBC Asesoría de inversiones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad