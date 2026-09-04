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Economía

La inversión sorprende al alza, pero el consumo revela la debilidad de la demanda, reporta Inegi

En junio, la construcción concentró el crecimiento de la inversión, mientras maquinaria y equipo siguen estancados.
vie 04 septiembre 2026 08:53 AM
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repunta la inversion en mexico pero se estanca el consumo
La inversión fija bruta repuntó en junio impulsada por la construcción, mientras el consumo privado mostró una caída mensual, reflejando señales mixtas en la demanda interna de México. (Alfredo Estrella/AFP)

La demanda interna mexicana mostró señales mixtas en junio, mientras la inversión fija bruta aceleró y superó las expectativas del mercado, el consumo privado retrocedió frente al mes previo, en un entorno en el que la recuperación de la inversión sigue concentrada en la construcción y, particularmente, en el gasto público.

Según datos de Inegi, la formación bruta de capital fijo creció 1.3% mensual durante junio, con cifras ajustadas por estacionalidad, después de caer 0.4% en mayo. Frente al mismo mes de 2025 avanzó 5.9% bajo esta medición.

La inversión en construcción aumentó 3.5% mensual y 8.8% anual, mientras que la destinada a maquinaria y equipo cayó 1.1% frente a mayo y apenas avanzó 2.5% respecto a junio de 2025.

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Dentro de la construcción destacó el segmento residencial, con un crecimiento mensual de 7.3%, mientras que la no residencial avanzó apenas 0.2%.

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Banco Base señaló que las cifras muestran una recuperación de la inversión frente a la debilidad observada previamente, aunque ésta se encuentra concentrada en construcción. En el acumulado del primer semestre, la inversión fija bruta avanzó apenas alrededor de 0.9% anual con cifras ajustadas por estacionalidad, mientras la inversión en maquinaria y equipo todavía registra una contracción cercana a 2.2%.

Las cifras originales también muestran una diferencia importante entre la inversión privada y la pública. En junio, la primera creció 6% anual, mientras que la inversión pública se disparó 18.1%. La brecha fue todavía mayor en construcción, donde el gasto privado aumentó 5.9% y el público 25.8%.

Parte del crecimiento residencial observado en junio pudo estar relacionado con gastos vinculados con la Copa Mundial de Futbol, por lo que una parte del impulso podría ser temporal, señaló Banco Base.

El consumo no acompañó el repunte

Del otro lado de la demanda interna, el consumo privado disminuyó 0.4% mensual en junio, después de tres meses sin retrocesos, mientras que a tasa anual registró un crecimiento de 1.6%, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi.

La caída mensual fue encabezada por los bienes importados, cuyo consumo retrocedió 1.4%, mientras que el gasto en bienes y servicios nacionales bajó 0.4%. Dentro de este último componente, el consumo de bienes cayó 0.9%, mientras que los servicios apenas aumentaron 0.1%.

Banco Base destacó que, a pesar de la celebración del Mundial durante junio, el evento no consiguió generar un impulso visible sobre el consumo agregado. La institución consideró probable que parte del gasto relacionado con el torneo haya sido una reasignación desde otros bienes y servicios, en medio de un mercado laboral débil, menor poder adquisitivo de las remesas y una inflación elevada en servicios.

En el segundo trimestre, el consumo privado avanzó 0.84% frente a los primeros tres meses del año, después de haber caído 0.77% en el primer trimestre, según los cálculos de Banco Base. Sin embargo, su crecimiento anual se moderó a 2.11%, desde 2.34% entre enero y marzo.

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