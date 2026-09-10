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Economía

"Valió la pena ser banco en México, está volando el número de clientes”, dice Nu; apuesta por remesas y expansión global

A un mes de operar como banco en México, Nu crece de 30 a 40% el ritmo de nuevos clientes frente a lo previsto. Inicia operaciones en EU y lanza estrategia de divisas en 35 países
jue 10 septiembre 2026 02:56 PM
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Los fundadores de Nu, David Vélez y Cristina Junqueira, en evento de lanzamiento de Nu Global en Miami.
David Vélez, fundador y director global de Nu, destacó el desempeño de la operación mexicana y explicó la estrategia de la compañía para ampliar sus servicios financieros a otros mercados. (Cortesía Nu)

Miami. Nu registra una aceleración en la llegada de nuevos clientes en México después de obtener su licencia bancaria. Durante los primeros 30 días de operaciones como banco, el número de clientes diarios se ubicó entre 30% y 40% por encima de las expectativas de la compañía, dijo David Vélez, fundador y director global de Nu.

En reunión con medios durante la presentación del inicio de operaciones de Nu en Estados Unidos y el lanzamiento de Nu Global, el directivo explicó que una de las diferencias respecto de otros mercados donde opera la institución es la importancia que tiene para los consumidores mexicanos contar con una institución con licencia bancaria.

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“Ha sido muy interesante porque nos hemos dado cuenta que valió la pena todo el trabajo. Solo para dar un punto importante: de acuerdo a las métricas como número de clientes diarios, están en este momento entre 30 y 40% arriba de lo que esperábamos. Está volando el número de clientes nuevos dentro del país”, aseguró.

Nu apuesta por el mercado de remesas


El directivo afirmó que dentro de la estrategia global de la empresa, apostará por el envío de remesas entre México y Estados Unidos, una vez que ya inició operaciones en la Unión Americana, lo cual le permitirá atacar este segmento también en Brasil y Colombia, mercados donde actualmente opera.

“Entramos de lleno en la oportunidad de remesas, creo que es muy natural porque hay 80 millones de hispanos en Estados Unidos y por otro lado tenemos 140 millones de clientes en Brasil, México y Colombia que son mercados importantísimos de remesas. Cuando vemos ese producto el costo es altísimo. En Estados Unidos todavía la gente paga de 5 a 10% de transacción para enviar dinero a México o a Colombia, y del lado de México los bancos cobran también una cantidad de tarifas impresionantes para recibir ese dinero”, explicó.

Ante los elevados costos en las operaciones con remesas, Vélez dijo que no se cobrará comisiones y se buscará mantener el diferencial cambiario lo más bajo posible, con una estrategia equilibrada para la firma y que no le represente pérdidas.

“Creemos que es un producto útil para sus clientes que nos va a permitir continuar construyendo nuestros negocios bancarios en América Latina y crear ese nuevo negocio bancario del lado de Estados Unidos.Ya nuestros clientes de NU en EU , van a poder enviar dinero a cualquier PIX en Brasil, cualquier Bre-B en Colombia y cualquier CLABE en México, de cualquier banco, no solamente de Nu. Entonces va a ser una experiencia tan fácil como enviar dinero local.”, dijo.

Vélez aseguró que la aspiración de la firma es que el envío de remesas tanto en México y Colombia sea tener los recursos disponibles todo el año, a cualquier hora y de manera gratuita.

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Nu entra a EU y lanza Nu Global, con servicio de divisas en 35 países

Nu inició este jueves operaciones en Estados Unidos con una oferta de productos financieros para las necesidades bancarias cotidianas y, al mismo tiempo, presentó Nu Global, una cuenta digital multidivisa dirigida a personas que mantienen actividades financieras en 35 países.

Ambos lanzamientos forman parte de la estrategia de Nu para pasar de ser una compañía con presencia principalmente en América Latina a una plataforma de servicios financieros digitales con alcance global. La empresa, que suma más de 140 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, señala que la expansión internacional representa el siguiente capítulo de su crecimiento después de 13 años de operaciones en la región.

En Estados Unidos, Nu comenzó con una cuenta que ofrece un rendimiento anual de 3.50% sobre los dólares, con intereses calculados y pagados diariamente sobre el saldo disponible. El producto incluye una tarjeta de débito metálica, metas de ahorro y transferencias nacionales e internacionales sin comisiones.

Las transferencias internacionales estarán disponibles inicialmente hacia Brasil, México y Colombia y posteriormente se ampliarán a otros países. La compañía también ofrece una tarjeta de crédito Mastercard sin cuota anual y con cashback ilimitado de 1.5% por las compras, con la posibilidad de elevarlo a 2% bajo ciertas condiciones.

Nu solicitó el año pasado una licencia bancaria nacional en Estados Unidos y recibió una aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda en enero de 2026. Por ahora, la compañía inició operaciones mediante un banco socio, lo que le permite comenzar a atender clientes y obtener información sobre el mercado antes de avanzar hacia su propia licencia.

Cristina Junqueira, cofundadora y directora ejecutiva de Nu en Estados Unidos, señaló que la compañía busca convertirse en la principal relación bancaria de sus clientes en ese país y consideró que incluso una participación pequeña del mercado estadounidense tendría un impacto significativo para el negocio.

Nu Global representa una segunda vía de expansión. El producto está diseñado para personas que viven, trabajan o realizan operaciones financieras entre distintos países y busca concentrar en una sola cuenta la administración de dinero en diferentes monedas, transferencias internacionales y pagos.

Los depósitos de Nu Global se convierten en dólares digitales USDC o euros digitales EURC, activos conocidos como stablecoins y vinculados al dólar estadounidense y al euro, respectivamente. Los saldos generan un rendimiento anual de 3.50% en dólares y 2.20% en euros, de acuerdo con la compañía.

El servicio incluye además una tarjeta virtual Mastercard para realizar pagos en distintos países, con tipos de cambio competitivos y sin recargos, así como la posibilidad de enviar y recibir dinero entre más de 35 países mediante transferencias rápidas y sin comisión. El lanzamiento comienza con Europa y América Latina, mientras que las integraciones con Brasil, Colombia, México y Estados Unidos están previstas para los próximos meses.

Nu Global también permitirá mantener y operar una selección de activos digitales, entre ellos bitcoin y ether, directamente desde la aplicación. La compañía señala que el servicio contará con atención multilingüe las 24 horas.

David Vélez, fundador y director global de Nu, señaló que la entrada a Estados Unidos y el lanzamiento de Nu Global forman parte de una nueva etapa para la compañía, después de 13 años de expansión en América Latina.

“Definitivamente es un salto gigante. Tratamos ya ahora de jugar un juego de escala global. Venimos 13 años jugando un juego inicialmente local, después regional y ahora jugando el juego en el mercado más complejo y más grande del mundo, que es Estados Unidos, y después otros 35 países. Creo que tenemos un equipo que está listo para jugar este partido”, dijo Vélez.

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