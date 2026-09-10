"Valió la pena ser banco en México, está volando el número de clientes”, dice Nu; apuesta por remesas y expansión global

“Ha sido muy interesante porque nos hemos dado cuenta que valió la pena todo el trabajo. Solo para dar un punto importante: de acuerdo a las métricas como número de clientes diarios, están en este momento entre 30 y 40% arriba de lo que esperábamos. Está volando el número de clientes nuevos dentro del país”, aseguró.

Nu apuesta por el mercado de remesas



El directivo afirmó que dentro de la estrategia global de la empresa, apostará por el envío de remesas entre México y Estados Unidos, una vez que ya inició operaciones en la Unión Americana, lo cual le permitirá atacar este segmento también en Brasil y Colombia, mercados donde actualmente opera.

“Entramos de lleno en la oportunidad de remesas, creo que es muy natural porque hay 80 millones de hispanos en Estados Unidos y por otro lado tenemos 140 millones de clientes en Brasil, México y Colombia que son mercados importantísimos de remesas. Cuando vemos ese producto el costo es altísimo. En Estados Unidos todavía la gente paga de 5 a 10% de transacción para enviar dinero a México o a Colombia, y del lado de México los bancos cobran también una cantidad de tarifas impresionantes para recibir ese dinero”, explicó.

Ante los elevados costos en las operaciones con remesas, Vélez dijo que no se cobrará comisiones y se buscará mantener el diferencial cambiario lo más bajo posible, con una estrategia equilibrada para la firma y que no le represente pérdidas.

“Creemos que es un producto útil para sus clientes que nos va a permitir continuar construyendo nuestros negocios bancarios en América Latina y crear ese nuevo negocio bancario del lado de Estados Unidos.Ya nuestros clientes de NU en EU , van a poder enviar dinero a cualquier PIX en Brasil, cualquier Bre-B en Colombia y cualquier CLABE en México, de cualquier banco, no solamente de Nu. Entonces va a ser una experiencia tan fácil como enviar dinero local.”, dijo.

Vélez aseguró que la aspiración de la firma es que el envío de remesas tanto en México y Colombia sea tener los recursos disponibles todo el año, a cualquier hora y de manera gratuita.

