"Valió la pena ser banco en México, está volando el número de clientes”, dice Nu; apuesta por remesas y expansión global

Nu entra a EU y lanza Nu Global, con servicio de divisas en 35 países
Nu inició este jueves operaciones en Estados Unidos con una oferta de productos financieros para las necesidades bancarias cotidianas y, al mismo tiempo, presentó Nu Global, una cuenta digital multidivisa dirigida a personas que mantienen actividades financieras en 35 países.
Ambos lanzamientos forman parte de la estrategia de Nu para pasar de ser una compañía con presencia principalmente en América Latina a una plataforma de servicios financieros digitales con alcance global. La empresa, que suma más de 140 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, señala que la expansión internacional representa el siguiente capítulo de su crecimiento después de 13 años de operaciones en la región.
En Estados Unidos, Nu comenzó con una cuenta que ofrece un rendimiento anual de 3.50% sobre los dólares, con intereses calculados y pagados diariamente sobre el saldo disponible. El producto incluye una tarjeta de débito metálica, metas de ahorro y transferencias nacionales e internacionales sin comisiones.
Las transferencias internacionales estarán disponibles inicialmente hacia Brasil, México y Colombia y posteriormente se ampliarán a otros países. La compañía también ofrece una tarjeta de crédito Mastercard sin cuota anual y con cashback ilimitado de 1.5% por las compras, con la posibilidad de elevarlo a 2% bajo ciertas condiciones.
Nu solicitó el año pasado una licencia bancaria nacional en Estados Unidos y recibió una aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda en enero de 2026. Por ahora, la compañía inició operaciones mediante un banco socio, lo que le permite comenzar a atender clientes y obtener información sobre el mercado antes de avanzar hacia su propia licencia.
Cristina Junqueira, cofundadora y directora ejecutiva de Nu en Estados Unidos, señaló que la compañía busca convertirse en la principal relación bancaria de sus clientes en ese país y consideró que incluso una participación pequeña del mercado estadounidense tendría un impacto significativo para el negocio.
Nu Global representa una segunda vía de expansión. El producto está diseñado para personas que viven, trabajan o realizan operaciones financieras entre distintos países y busca concentrar en una sola cuenta la administración de dinero en diferentes monedas, transferencias internacionales y pagos.
Los depósitos de Nu Global se convierten en dólares digitales USDC o euros digitales EURC, activos conocidos como stablecoins y vinculados al dólar estadounidense y al euro, respectivamente. Los saldos generan un rendimiento anual de 3.50% en dólares y 2.20% en euros, de acuerdo con la compañía.
El servicio incluye además una tarjeta virtual Mastercard para realizar pagos en distintos países, con tipos de cambio competitivos y sin recargos, así como la posibilidad de enviar y recibir dinero entre más de 35 países mediante transferencias rápidas y sin comisión. El lanzamiento comienza con Europa y América Latina, mientras que las integraciones con Brasil, Colombia, México y Estados Unidos están previstas para los próximos meses.
Nu Global también permitirá mantener y operar una selección de activos digitales, entre ellos bitcoin y ether, directamente desde la aplicación. La compañía señala que el servicio contará con atención multilingüe las 24 horas.
David Vélez, fundador y director global de Nu, señaló que la entrada a Estados Unidos y el lanzamiento de Nu Global forman parte de una nueva etapa para la compañía, después de 13 años de expansión en América Latina.
“Definitivamente es un salto gigante. Tratamos ya ahora de jugar un juego de escala global. Venimos 13 años jugando un juego inicialmente local, después regional y ahora jugando el juego en el mercado más complejo y más grande del mundo, que es Estados Unidos, y después otros 35 países. Creo que tenemos un equipo que está listo para jugar este partido”, dijo Vélez.