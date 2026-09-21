SoftBank emite bonos basura por más de 10,000 mdd para invertir en OpenAI

Cómo se estructura la colocación

La porción en dólares quedó repartida en tres plazos: 3.5, 5.5 y 7.5 años, en tanto que el tramo en euros contempla vencimientos a 4 y 6 años.

De concretarse bajo las condiciones planteadas, esta sería la colocación de deuda corporativa no financiera más grande jamás realizada en la región Asia-Pacífico y Japón, dejando atrás el récord que ostentaba 7-Eleven Inc con su emisión de 10,930 millones de dólares en enero de 2021, cifra reportada por LSEG.

La operación también figuraría entre las 20 transacciones de bonos corporativos más cuantiosas del planeta durante este año, según cifras de Dealogic.

Por su parte, SoftBank optó por no emitir declaraciones sobre el documento, informó la agencia de noticias.

Para qué usará el dinero Softbank

El capital obtenido servirá para cubrir un desembolso de 10,000 millones de dólares correspondiente a la tercera fase de la inversión ampliada que SoftBank mantiene comprometida con OpenAI, misma que se prevé cerrar el 1 de octubre, además de destinarse a necesidades corporativas diversas.

Cabe recordar que la firma japonesa ya contaba con un crédito puente por el mismo monto (10,000 millones de dólares) pensado para esta inversión, financiamiento que quedará saldado gracias a la nueva emisión de bonos.

