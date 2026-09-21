El gigante tecnológico japonés SoftBank Group Corp puso en marcha, este 21 de septiembre en Hong Kong, la colocación de deuda senior no garantizada por un monto combinado de 10,000 millones de dólares y 1,000 millones de euros (equivalentes a 1,150 millones de dólares), según se desprende de un term sheet conocido este lunes, reportó Reuters. El objetivo: costear su participación accionaria en la firma de inteligencia artificial OpenAI.
SoftBank emite bonos basura por más de 10,000 mdd para invertir en OpenAI
Cómo se estructura la colocación
La porción en dólares quedó repartida en tres plazos: 3.5, 5.5 y 7.5 años, en tanto que el tramo en euros contempla vencimientos a 4 y 6 años.
De concretarse bajo las condiciones planteadas, esta sería la colocación de deuda corporativa no financiera más grande jamás realizada en la región Asia-Pacífico y Japón, dejando atrás el récord que ostentaba 7-Eleven Inc con su emisión de 10,930 millones de dólares en enero de 2021, cifra reportada por LSEG.
La operación también figuraría entre las 20 transacciones de bonos corporativos más cuantiosas del planeta durante este año, según cifras de Dealogic.
Por su parte, SoftBank optó por no emitir declaraciones sobre el documento, informó la agencia de noticias.
Para qué usará el dinero Softbank
El capital obtenido servirá para cubrir un desembolso de 10,000 millones de dólares correspondiente a la tercera fase de la inversión ampliada que SoftBank mantiene comprometida con OpenAI, misma que se prevé cerrar el 1 de octubre, además de destinarse a necesidades corporativas diversas.
Cabe recordar que la firma japonesa ya contaba con un crédito puente por el mismo monto (10,000 millones de dólares) pensado para esta inversión, financiamiento que quedará saldado gracias a la nueva emisión de bonos.
Una apuesta que sigue creciendo
Esta emisión de deuda se suma a una cadena de movimientos financieros que refleja el creciente involucramiento de SoftBank con OpenAI. Se estima que, una vez concluida la tercera fase de la inversión, el monto acumulado que la compañía japonesa habrá destinado a la creadora de ChatGPT rondará los 64,600 millones de dólares, lo que equivaldría a una participación accionaria cercana al 13%. Así lo dio a conocer la propia empresa el mes pasado, al presentar los resultados de su primer trimestre fiscal.
Conforme al calendario previsto, los títulos fijarían su precio el 24 de septiembre, con liquidación programada para el 29 del mismo mes. La calificadora Fitch Ratings otorgó a la emisión propuesta una nota de BB+, anticipando que el endeudamiento de SoftBank crecerá a medida que cumple sus compromisos de inversión, si bien prevé que la compañía conserve niveles adecuados de liquidez y acceso a los mercados financieros.
En cuanto a los intermediarios, Citigroup encabeza la colocación del tramo en dólares y JPMorgan hace lo propio con el de euros. Como coordinadores globales figuran Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley para la parte en dólares, mientras que JPMorgan, Deutsche Bank y Goldman Sachs asumen ese papel en el tramo europeo.