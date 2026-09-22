Internet, agua y más bienes durables: así cambiaron los hogares mexicanos en cinco años

Pero la modernización no se limitó a lo digital. En ese mismo periodo aumentó el porcentaje de viviendas que contaban con agua entubada en su interior, refrigerador, lavadora, automóvil, regadera y distintas instalaciones para almacenar o distribuir agua.



Los datos apuntan a una mejora bastante más amplia en las condiciones materiales de los hogares, pues no sólo hay más internet, sino también mayor disponibilidad de algunos servicios básicos y bienes que facilitan la vida cotidiana.





Más viviendas tienen agua dentro de casa

Uno de los avances se observa en el acceso al agua, en 2020, 77.6% de las viviendas particulares habitadas tenía agua entubada dentro de la vivienda. Cinco años después la proporción llegó a 82.4%.

Al mismo tiempo, las viviendas donde el agua llegaba únicamente al patio o terreno disminuyeron de 18.6% a 15.1%, mientras que aquellas que no disponían de agua entubada pasaron de 3.7% a 2.4%.

También hubo una mejora en drenaje: la proporción de viviendas conectadas a la red pública aumentó de 78.4% a 79.6%, mientras que aquellas sin drenaje disminuyeron prácticamente a la mitad, de 4.4% a 2.5%. Los hogares, además, incrementaron el equipamiento relacionado con la administración del agua.

(Elaboración propia con datos de Inegi )

La proporción de viviendas con tinaco pasó de 64% a 70.6%; aquellas con bomba de agua, de 30.3% a 36.7%, y las que disponían de cisterna o aljibe aumentaron de 28% a 29.8%. También crecieron las viviendas con regadera, de 72.9% a 77.3%.

Estos datos no necesariamente implican un deterioro del abastecimiento público. Por el contrario, ocurren al mismo tiempo que mejoró el acceso al agua entubada dentro de las viviendas. El resultado es un hogar con mayor acceso al servicio y, a la vez, con más infraestructura propia para almacenarlo y distribuirlo.

Internet protagoniza la transformación del hogar mexicano

La conectividad registró uno de los mayores cambios entre 2020 y 2025 en los hogares de México. Mientras el acceso a internet creció 21.8 puntos porcentuales, la disponibilidad de computadoras, laptops o tabletas apenas avanzó de 38.4% a 39.3%.

Esto apunta a una digitalización que ha descansado principalmente en el celular y en la expansión de las conexiones de internet. Algunas tecnologías más tradicionales, en cambio, perdieron presencia.

El servicio de televisión de paga disminuyó de 43.5% a 35.9% de las viviendas, la línea telefónica fija de 37.7% a 31.8% y los dispositivos para escuchar radio de 69.2% a 54.4%. Incluso la disponibilidad de televisores bajó ligeramente, de 91.3% a 89.5%.