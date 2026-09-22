Internet, agua y más bienes durables: así cambiaron los hogares mexicanos en cinco años

Los hogares mexicanos llegaron a 2025 más conectados, con mayor acceso a servicios básicos y con más bienes y equipamiento que cinco años atrás, lo cual puede ser una muestra de mejoramiento en el bienestar de los más de 130 millones de habitantes del país, según lo que muestra la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.
El cambio más acelerado ocurrió en la conectividad, la proporción de viviendas con internet pasó de 53.9% en 2020 a 75.7% en 2025, un avance de 21.8 puntos porcentuales. El teléfono celular, que ya tenía una cobertura elevada, aumentó de 88.1% a 94.5% de las viviendas.
Publicidad
Pero la modernización no se limitó a lo digital. En ese mismo periodo aumentó el porcentaje de viviendas que contaban con agua entubada en su interior, refrigerador, lavadora, automóvil, regadera y distintas instalaciones para almacenar o distribuir agua.
Los datos apuntan a una mejora bastante más amplia en las condiciones materiales de los hogares, pues no sólo hay más internet, sino también mayor disponibilidad de algunos servicios básicos y bienes que facilitan la vida cotidiana.
Más viviendas tienen agua dentro de casa
Uno de los avances se observa en el acceso al agua, en 2020, 77.6% de las viviendas particulares habitadas tenía agua entubada dentro de la vivienda. Cinco años después la proporción llegó a 82.4%.
Al mismo tiempo, las viviendas donde el agua llegaba únicamente al patio o terreno disminuyeron de 18.6% a 15.1%, mientras que aquellas que no disponían de agua entubada pasaron de 3.7% a 2.4%.
También hubo una mejora en drenaje: la proporción de viviendas conectadas a la red pública aumentó de 78.4% a 79.6%, mientras que aquellas sin drenaje disminuyeron prácticamente a la mitad, de 4.4% a 2.5%. Los hogares, además, incrementaron el equipamiento relacionado con la administración del agua.
La proporción de viviendas con tinaco pasó de 64% a 70.6%; aquellas con bomba de agua, de 30.3% a 36.7%, y las que disponían de cisterna o aljibe aumentaron de 28% a 29.8%. También crecieron las viviendas con regadera, de 72.9% a 77.3%.
Estos datos no necesariamente implican un deterioro del abastecimiento público. Por el contrario, ocurren al mismo tiempo que mejoró el acceso al agua entubada dentro de las viviendas. El resultado es un hogar con mayor acceso al servicio y, a la vez, con más infraestructura propia para almacenarlo y distribuirlo.
Internet protagoniza la transformación del hogar mexicano
La conectividad registró uno de los mayores cambios entre 2020 y 2025 en los hogares de México. Mientras el acceso a internet creció 21.8 puntos porcentuales, la disponibilidad de computadoras, laptops o tabletas apenas avanzó de 38.4% a 39.3%.
Esto apunta a una digitalización que ha descansado principalmente en el celular y en la expansión de las conexiones de internet. Algunas tecnologías más tradicionales, en cambio, perdieron presencia.
El servicio de televisión de paga disminuyó de 43.5% a 35.9% de las viviendas, la línea telefónica fija de 37.7% a 31.8% y los dispositivos para escuchar radio de 69.2% a 54.4%. Incluso la disponibilidad de televisores bajó ligeramente, de 91.3% a 89.5%.
Publicidad
El cambio sugiere una reorganización del consumo tecnológico dentro de los hogares donde crecen las conexiones móviles y el internet, mientras pierden terreno algunos servicios y dispositivos ligados a formas tradicionales de comunicación y entretenimiento.
Más refrigeradores, lavadoras y motocicletas
La mejora material también se observa en algunos bienes duraderos, en cinco años, la proporción de viviendas con refrigerador aumentó de 88.1% a 91.8%, mientras aquellas con lavadora pasaron de 73.6% a 79.1%. El horno de microondas avanzó de 48.2% a 51%.
En movilidad, las viviendas con automóvil o camioneta aumentaron de 47.2% a 49.9%, pero el cambio más pronunciado ocurrió en las motocicletas y motonetas, pues su presencia saltó de 12.2% a 19.9%, un incremento de 7.7 puntos porcentuales.
En contraste, la proporción de viviendas con bicicleta utilizada como medio de transporte disminuyó de 21.8% a 18.4%.
También aparecen señales de incorporación de tecnologías vinculadas con energía y climatización. Las viviendas con aire acondicionado pasaron de 17.1% a 23.4%; las que tenían calentador solar de agua, de 10.3% a 16.8%, y aquellas con paneles solares para producir electricidad aumentaron de 0.8% a 1.5%.