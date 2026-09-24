Actividad económica de México sorprende y crece 0.8% en julio

El PIB cayó 0.6% trimestral al inicio del año, pero repuntó 1.4% en el segundo trimestre. El avance de julio sugiere que parte de ese impulso se extendió al inicio de la segunda mitad de 2026.





Servicios y comercio empujan el crecimiento

El avance de julio, un mes todavía marcado por el mundial de fútbol, estuvo encabezado por las actividades terciarias, que incluyen comercio y servicios, con un crecimiento mensual de 1.2%. Las actividades secundarias —industria, construcción y manufacturas— avanzaron 0.5%, mientras que las primarias retrocedieron 1.1%.

Dentro de los servicios destacaron el comercio minorista y los transportes, ambos con incrementos mensuales de 2.4%, así como el comercio mayorista, que creció 1.9%.

La construcción avanzó 0.9% y las manufacturas 0.7%, aunque la minería cayó 1.8%. En comparación anual, sobresalió el comercio al por mayor, con una expansión de 13.2%, mientras la construcción aumentó 6.7%.

En cifras originales, el IGAE acumuló entre enero y julio un crecimiento de 1.5% respecto del mismo periodo de 2025. Las actividades terciarias avanzaron 2.0% en ese periodo, frente a apenas 0.4% de las secundarias.

El crecimiento de 2026 todavía apunta a ser moderado

La sorpresa de julio mejora la señal para el tercer trimestre, aunque todavía no implica que México haya entrado en una fase de expansión acelerada. La Encuesta Citi de Expectativas, publicada el 22 de septiembre, ubica la mediana de los pronósticos de crecimiento del PIB de México en 1.4% para todo 2026, ligeramente por encima del 1.3% previsto quince días antes. Las estimaciones de los analistas consultados van de 0.8% a 1.5%. Para 2027, el consenso anticipa una expansión de 1.8%.