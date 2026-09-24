Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Actividad económica de México sorprende y crece 0.8% en julio

El IGAE creció 3.3% en cifras anuales, una señal de que la economía mexicana mantuvo parte del impulso observado en el segundo trimestre.
jue 24 septiembre 2026 08:00 AM
Añadir Expansión en Google
industria-construccion-mexico-actividad-economica-julio-2026
La construcción creció 0.9% mensual y 6.7% anual en julio, uno de los sectores que apoyó el avance de la actividad económica al inicio del tercer trimestre. (Carl de Souza/AFP)

La economía mexicana comenzó el tercer trimestre con mayor fuerza de la prevista. El Indicador Global de la Actividad Económica (Igae) avanzó 0.8% mensual en julio, muy por encima del crecimiento de alrededor de 0.1% que había anticipado previamente el indicador oportuno del Inegi.

Con cifras desestacionalizadas, la actividad económica también creció 3.3% frente a julio de 2025. El resultado supone un arranque favorable para el tercer trimestre, después de un primer semestre marcado por fuertes altibajos.

Publicidad

El PIB cayó 0.6% trimestral al inicio del año, pero repuntó 1.4% en el segundo trimestre. El avance de julio sugiere que parte de ese impulso se extendió al inicio de la segunda mitad de 2026.

Lee:

Bandera de México en zoom
Economía

OCDE mejora pronóstico para México, pero advierte inflación persistente y crédito caro


Servicios y comercio empujan el crecimiento

El avance de julio, un mes todavía marcado por el mundial de fútbol, estuvo encabezado por las actividades terciarias, que incluyen comercio y servicios, con un crecimiento mensual de 1.2%. Las actividades secundarias —industria, construcción y manufacturas— avanzaron 0.5%, mientras que las primarias retrocedieron 1.1%.

Dentro de los servicios destacaron el comercio minorista y los transportes, ambos con incrementos mensuales de 2.4%, así como el comercio mayorista, que creció 1.9%.

La construcción avanzó 0.9% y las manufacturas 0.7%, aunque la minería cayó 1.8%. En comparación anual, sobresalió el comercio al por mayor, con una expansión de 13.2%, mientras la construcción aumentó 6.7%.

En cifras originales, el IGAE acumuló entre enero y julio un crecimiento de 1.5% respecto del mismo periodo de 2025. Las actividades terciarias avanzaron 2.0% en ese periodo, frente a apenas 0.4% de las secundarias.

El crecimiento de 2026 todavía apunta a ser moderado

La sorpresa de julio mejora la señal para el tercer trimestre, aunque todavía no implica que México haya entrado en una fase de expansión acelerada. La Encuesta Citi de Expectativas, publicada el 22 de septiembre, ubica la mediana de los pronósticos de crecimiento del PIB de México en 1.4% para todo 2026, ligeramente por encima del 1.3% previsto quince días antes. Las estimaciones de los analistas consultados van de 0.8% a 1.5%. Para 2027, el consenso anticipa una expansión de 1.8%.

Publicidad

Tags

PIB Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad