México reabre segundo cruce para exportar ganado a EU; CNA exige más recursos sanitarios

El CNA atribuyó la reapertura al trabajo de productores, organizaciones ganaderas y autoridades sanitarias de ambos países para reforzar las medidas de prevención, inspección, trazabilidad y control sanitario.



El organismo reconoció particularmente la coordinación entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasica) y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura estadounidense (APHIS-USDA).

Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que la estación cuarentenaria de Puerto Palomas, Chihuahua, será el tercer punto fronterizo en reanudar los envíos de ganado mexicano a Estados Unidos.





CNA pide más presupuesto para combatir al gusano barrenador

Aunque celebró la recuperación de los cruces, el CNA advirtió que todavía es necesario fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y contención del gusano barrenador. Por ello, demandó que el Senasica reciba los recursos humanos, técnicos, presupuestales y de infraestructura necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria y recuperar completamente las exportaciones.

El organismo también pidió que las decisiones sanitarias y comerciales entre México y Estados Unidos se sustenten en evidencia científica y criterios técnicos, y no en consideraciones políticas.

“La cooperación técnica y la confianza entre ambos países son indispensables para proteger la sanidad animal y mantener un comercio seguro y ordenado”, señaló el CNA en un comunicado.

Efectos del gusano barrenador

El acceso del ganado mexicano al mercado estadounidense permaneció cerrado de manera intermitente desde noviembre de 2024 y comenzó a recuperarse el 24 de agosto de 2026 con la reapertura del cruce de Douglas, Arizona; un mes después se sumó Santa Teresa, Nuevo México.

En Chihuahua, productores estiman que 16 meses de restricciones impidieron exportar cerca de un millón de cabezas y dejaron un impacto de alrededor de 1,000 millones de dólares, principalmente por vender los animales en México a precios inferiores.