¿Qué le pasó al superpeso? se deprecia en una semana clave para Banxico

El peso mexicano profundizó este jueves la corrección de las últimas sesiones y llevó al dólar nuevamente hacia la zona de 17.65 pesos, en momentos en que el escenario internacional comienza a jugar en contra de la moneda mexicana.

Alrededor de las 10:16 horas de la Ciudad de México, el tipo de cambio se ubicaba en 17.6380 pesos por dólar, una depreciación de 0.62% durante la jornada.

Esta semana, el tipo de cambio FIX de Banco de México pasó de 17.2203 pesos por dólar el lunes 21 de septiembre a 17.5030 pesos el miércoles 23, mientras que el mercado interbancario ya opera este jueves por encima de ese último nivel. Tomando como referencia el FIX del lunes y la cotización intradía de este jueves, el dólar acumula un avance cercano a 2.4% frente al peso.

La depreciación coincide con una recuperación general del dólar, pues el índice estadounidense DXY llegó esta semana a máximos de dos meses mientras los inversionistas ajustan sus expectativas ante la posibilidad de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal.

Factores que depreciaron el peso

Detrás del movimiento cambiario hay un factor que ha vuelto a ganar fuerza, el encarecimiento de la energía. El petróleo WTI avanzaba este jueves 1.66%, a 93.69 dólares por barril, mientras el Brent subía 2.01%, hasta 105.15 dólares, de acuerdo con Banco Base.

El aumento del crudo es relevante para el mercado cambiario porque refuerza las preocupaciones sobre inflación global y puede mantener elevadas las tasas de interés durante más tiempo.

El entorno también se volvió menos favorable para el peso por el fuerte repunte de las tasas globales. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años subió hasta 5.46%, su nivel más alto desde 2004, mientras los plazos de cinco a 30 años tocaron máximos de varios años.

El movimiento responde a una combinación de mayores precios del petróleo, persistencia inflacionaria, una economía estadounidense todavía resistente y una elevada emisión de deuda, factores que han reforzado las expectativas de tasas altas por más tiempo. Así, el encarecimiento del financiamiento en Estados Unidos fortalece el atractivo relativo de los activos en dólares y añade presión sobre monedas emergentes como el peso mexicano.

