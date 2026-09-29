Nu México nombra a Estephany Paulette Ley como CEO

Ley llega a Nu después de desempeñarse como directora de Banca Minorista de Grupo Coppel, donde tenía bajo su responsabilidad los servicios financieros al consumo, más de 1,300 operaciones bancarias, canales digitales, marketing e inteligencia de negocios. La directiva, que fue parte de la generación 2021 de 'Las 30 promesas de los negocios de Expansión' , cuenta con 13 años de experiencia en servicios financieros y anteriormente trabajó en Credit Suisse y distintas áreas de Grupo Coppel.

Su incorporación ocurre durante una nueva etapa para Nu México. La compañía comenzó a operar como institución de banca múltiple en agosto de 2026 y recientemente reportó 16 millones de clientes en el país.

El movimiento también supone un cambio relevante en la dirección de una de las instituciones financieras digitales de mayor tamaño en México, mientras Nu continúa reforzando su estructura corporativa y sus operaciones bancarias.