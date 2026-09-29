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Economía

Nu México nombra a Estephany Paulette Ley como CEO

Se trata de la segunda mujer al frente de un banco en México. Cuenta con amplia trayectoria en el sistema financiero del país.
mar 29 septiembre 2026 04:15 PM
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Estephany Paulette Ley, nueva directora de Nu México
Estephany Paulette Ley cuenta con más de 15 años de experiencia en los sectores financiero y bancario. Su cargo más reciente fue como directora corporativa de Banca Minorista en BanCoppel

Nu México anunció el nombramiento de Estephany Paulette Ley como su nueva CEO, en momentos en que la compañía avanza en la consolidación de sus operaciones como institución de banca múltiple en el país.

El nombramiento amplía la presencia femenina en la máxima dirección de la banca mexicana. Hasta ahora, Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, era la única mujer que ocupaba ese cargo dentro del sistema bancario mexicano.

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Ley llega a Nu después de desempeñarse como directora de Banca Minorista de Grupo Coppel, donde tenía bajo su responsabilidad los servicios financieros al consumo, más de 1,300 operaciones bancarias, canales digitales, marketing e inteligencia de negocios. La directiva, que fue parte de la generación 2021 de 'Las 30 promesas de los negocios de Expansión' , cuenta con 13 años de experiencia en servicios financieros y anteriormente trabajó en Credit Suisse y distintas áreas de Grupo Coppel.

Su incorporación ocurre durante una nueva etapa para Nu México. La compañía comenzó a operar como institución de banca múltiple en agosto de 2026 y recientemente reportó 16 millones de clientes en el país.

El movimiento también supone un cambio relevante en la dirección de una de las instituciones financieras digitales de mayor tamaño en México, mientras Nu continúa reforzando su estructura corporativa y sus operaciones bancarias.

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