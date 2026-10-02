Bitso procesa 15% de las remesas de Estados Unidos a México

Remesas enfrentan volatilidad
En un análisis reciente, BBVA México explicó que en el pasado mes de agosto ingresaron a México 5,452 millones de dólares por concepto de remesas familiares, lo que representa una contracción del 3.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Esta es la primera caída tras seis meses consecutivos de incrementos en el flujo de remesas, registrados entre febrero y julio.
La firma financiera dijo que si bien se presentó una contracción en el flujo de remesas durante el mes de agosto, esta variación se ubicó dentro de los intervalos de confianza esperados para ese mes. La apreciación del peso mexicano en agosto, que alcanzó un nivel promedio de 17.16 pesos por dólar estadounidense, fue un factor adicional que contribuyó a esta caída.
BBVA México explicó que estructuralmente, el flujo de remesas a México se explica por el volumen de migrantes mexicanos que envían remesas y por su condición laboral en Estados Unidos.
Sin embargo, coyunturalmente, las remesas han presentado una alta volatilidad, explicada principalmente por factores externos: la política migratoria de la actual administración del presidente Trump y las fluctuaciones en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense, propiciadas, entre otros factores, por diversos conflictos internacionales.