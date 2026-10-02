Bitso procesa 15% de las remesas de Estados Unidos a México

De enero a agosto del año en curso, México recibió 41 mil 802 millones de dólares en remesas, un incremento de 2.2% frente al mismo periodo de 2025, según Banxico.

Del total, 41 mil 447 millones de dólares, equivalentes a 99.1%, fueron enviados mediante transferencias electrónicas.

El volumen procesado por Bitso representa un aumento en la participación que la compañía reportaba para este corredor. En 2024, la empresa estimaba que procesaba más de 10% de las remesas entre Estados Unidos y México mediante Bitso Business y las compañías que utilizan su tecnología para realizar pagos internacionales.

“Que cerca del 15% de las remesas entre Estados Unidos y México ya pase por nuestra infraestructura, demuestra que los activos digitales están dejando de ser una tecnología de nicho para convertirse en parte de la infraestructura financiera que mueve dinero en América Latina”, señaló Felipe Vallejo, director general de Bitso México.

La compañía explicó que a diferencia de las plataformas que envían remesas directamente al consumidor, Bitso opera como proveedor de infraestructura para empresas de este sector y otras instituciones financieras. Su tecnología utiliza activos digitales y stablecoins para transferir valor entre países y posteriormente liquidarlo en moneda local.

