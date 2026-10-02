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Economía

Bitso procesa 15% de las remesas de Estados Unidos a México

La firma elevó su participación desde el más de 10% que reportaba en 2024 y utiliza activos digitales y stablecoins como infraestructura para mover dinero entre ambos países.
vie 02 octubre 2026 12:40 PM
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Una persona sostiene en una mano unos dólares y con la otra revisa su teléfono móvil.
A diferencia de las plataformas que envían remesas directamente al consumidor, Bitso opera como proveedor de infraestructura para empresas de este sector y otras instituciones financieras. (Andrii Zastrozhnov/Getty Images/iStockphoto)

El exchange de criptomonedas de origen mexicano, Bitso, informó que durante los primeros ocho meses de 2026 procesó a través de su infraestructura el 14.7% del volumen total de las remesas enviadas de Estados Unidos a México.

De acuerdo con la compañía, este comportamiento está consolidando el crecimiento de su unidad de negocio “Bitso Business” como una de las plataformas más eficientes y recurridas para el movimiento transfronterizo de dinero.

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De enero a agosto del año en curso, México recibió 41 mil 802 millones de dólares en remesas, un incremento de 2.2% frente al mismo periodo de 2025, según Banxico.

Del total, 41 mil 447 millones de dólares, equivalentes a 99.1%, fueron enviados mediante transferencias electrónicas.

El volumen procesado por Bitso representa un aumento en la participación que la compañía reportaba para este corredor. En 2024, la empresa estimaba que procesaba más de 10% de las remesas entre Estados Unidos y México mediante Bitso Business y las compañías que utilizan su tecnología para realizar pagos internacionales.

“Que cerca del 15% de las remesas entre Estados Unidos y México ya pase por nuestra infraestructura, demuestra que los activos digitales están dejando de ser una tecnología de nicho para convertirse en parte de la infraestructura financiera que mueve dinero en América Latina”, señaló Felipe Vallejo, director general de Bitso México.

La compañía explicó que a diferencia de las plataformas que envían remesas directamente al consumidor, Bitso opera como proveedor de infraestructura para empresas de este sector y otras instituciones financieras. Su tecnología utiliza activos digitales y stablecoins para transferir valor entre países y posteriormente liquidarlo en moneda local.

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Si bien para muchas personas que reciben una remesa la tecnología puede parecerles invisible, lo importante es que les permite que su dinero llegue de manera más eficiente, rápida y segura.
Felipe Vallejo, director general de Bitso México.

El crecimiento de Bitso Business ocurre mientras la empresa amplía su oferta más allá de las operaciones con criptomonedas. La compañía también ofrece servicios de inversión en criptoactivos y acciones, además de infraestructura para pagos transfronterizos y operaciones locales mediante sistemas como SPEI.

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Remesas enfrentan volatilidad

En un análisis reciente, BBVA México explicó que en el pasado mes de agosto ingresaron a México 5,452 millones de dólares por concepto de remesas familiares, lo que representa una contracción del 3.6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Esta es la primera caída tras seis meses consecutivos de incrementos en el flujo de remesas, registrados entre febrero y julio.

La firma financiera dijo que si bien se presentó una contracción en el flujo de remesas durante el mes de agosto, esta variación se ubicó dentro de los intervalos de confianza esperados para ese mes. La apreciación del peso mexicano en agosto, que alcanzó un nivel promedio de 17.16 pesos por dólar estadounidense, fue un factor adicional que contribuyó a esta caída.

BBVA México explicó que estructuralmente, el flujo de remesas a México se explica por el volumen de migrantes mexicanos que envían remesas y por su condición laboral en Estados Unidos.

Sin embargo, coyunturalmente, las remesas han presentado una alta volatilidad, explicada principalmente por factores externos: la política migratoria de la actual administración del presidente Trump y las fluctuaciones en el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense, propiciadas, entre otros factores, por diversos conflictos internacionales.

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bitso Remesas Tipo de cambio

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