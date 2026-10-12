Carlos Slim lleva otra empresa a la BMV; prepara debut de INCA en mercado accionario

El prospecto de colocación refiere que Inversiones de Capital INCA no realizará una Oferta Pública Inicial (OPI), debido a la naturaleza misma de una escisión. Lo que sucederá es que Grupo Financiero Inbursa colocará 2,016 millones de acciones y con ella la nueva empresa independiente tendrá un capital social de 40,000 millones de pesos.

No obstante, de las acciones colocadas, 760 millones 108,271 acciones serán “distribuidas” al público inversionista, el equivalente a 37.7% de los papeles. Es decir, Carlos Slim Helú y familia mantendrán una participación de aproximadamente 62.3% de la firma.

El documento entregado a la BMV aún no cuenta con un posible precio de salida. Grupo Financiero Inbursa explicó que “al no mediar oferta pública, el precio inicial de cotización se determinará conforme a los mecanismos de mercado, pudiendo celebrarse una subasta de escisión”.

De acuerdo con el escrito, de ser aceptada la presente solicitud, Grupo Financiero Inbursa “se obliga a cumplir con los sanos usos y prácticas del mercado”, así con las normas contenidas en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores.