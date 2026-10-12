Las empresas cumplen puntualmente con el pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero sus trabajadores enfrentan cirugías aplazadas, falta de equipo y escasez de medicamentos, señaló José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El dirigente exigió que el cumplimiento empresarial se traduzca en una atención adecuada para los derechohabientes.
Empresas cumplen con pagos al IMSS dice el CCE; exige mejorar la atención para trabajadores
Las empresas cumplen puntualmente con el pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero sus trabajadores enfrentan cirugías aplazadas, falta de equipo y escasez de medicamentos, señaló José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El dirigente exigió que el cumplimiento empresarial se traduzca en una atención adecuada para los derechohabientes.
Las empresas cumplimos puntualmente el pago correspondiente al seguro social y lo que pedimos a cambio es que nuestros trabajadores sean atendidos de manera adecuada.
El reclamo empresarial ocurre en medio de las movilizaciones del personal del instituto. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina que existen demandas legítimas de los trabajadores del IMSS que deben atenderse y resolverse.
Medina Mora planteó dos frentes que requieren atención: las condiciones laborales de quienes trabajan en el Seguro Social y la calidad de los servicios que reciben los empleados de las empresas afiliadas.
Cirugías aplazadas
El presidente del CCE aseguró que el sector empresarial ha señalado deficiencias en el tratamiento de sus trabajadores, en particular por la falta de herramientas necesarias para realizar operaciones.
Según relató, han conocido casos de pacientes que esperan seis meses para una cirugía y, cuando llegan al quirófano, la intervención debe posponerse porque no existe el equipo necesario.
El problema, de acuerdo con su descripción, es que obtener una fecha para la operación no garantiza que el paciente pueda recibir el tratamiento previsto.
“Desde el sector empresarial hemos señalado deficiencias en el IMSS en cuanto al tratamiento a nuestros trabajadores”, sostuvo.
Medina Mora presentó estos casos como ejemplos de las carencias que las empresas han advertido en la atención de sus trabajadores.
“El enfoque desde la empresa es la atención de los servicios a nuestros trabajadores, que eso es lo que ha bajado en su eficiencia”, afirmó.
Medicinas por cuenta propia
La insuficiencia de medicamentos es otro de los puntos del reclamo empresarial. Medina Mora señaló que, en muchos casos, los trabajadores han tenido que adquirirlos de manera particular ante las carencias en el instituto.
“El hecho de que no haya suficientes medicinas pues también afecta”, expresó.
Según su valoración, el abastecimiento ha atravesado distintas etapas, con crisis desde 2018. El dirigente consideró que corresponde al gobierno atender tanto la falta de medicamentos como las deficiencias en los servicios .
“Entonces, sí es un tema que tiene que atender este gobierno”, sostuvo.
Su exigencia es que las aportaciones que realizan las empresas correspondan con una atención que cuente con los recursos necesarios para tratar a sus trabajadores.
Escuchar al personal del IMSS
Sobre las inconformidades de los empleados del Seguro Social , que, según señaló, se han expresado con movilizaciones a nivel nacional, Medina Mora pidió escuchar sus demandas y alcanzar una negociación adecuada.
El presidente del CCE indicó que corresponde al Poder Ejecutivo y a la presidenta tomar las decisiones pertinentes para atender el conflicto.
“Desde luego que se escuche a los trabajadores es importante que se logre pues una negociación adecuada”, afirmó.
También defendió el derecho de los trabajadores a negociar sus condiciones laborales a través de sus sindicatos. Cuando esas organizaciones no representen a la fuerza laboral, consideró necesario que se realicen los ejercicios correspondientes para garantizar su representación.
El dirigente distinguió esas demandas laborales del enfoque empresarial, que se concentra en la atención que reciben los empleados de las compañías como derechohabientes.
Sheinbaum pide atender demandas
La presidenta expresó confianza en que se atenderán los problemas del instituto y las demandas legítimas de su personal.
“Estoy confiada en que se van a atender los problemas y las demandas legítimas”, declaró.
La mandataria informó que habló con el director general del IMSS, Zoé Robledo, para atender el conflicto.
Empresas también deben prevenir
Además de exigir mejoras en los servicios, Medina Mora consideró que ampliar la prevención puede contribuir a mejorar las condiciones de salud y evitar que más personas requieran tratamientos.
Reconoció que las empresas también deben colaborar en ese esfuerzo. Mencionó la obesidad, la hipertensión y la diabetes entre los padecimientos frente a los cuales es necesario tomar precauciones a tiempo.
La prevención forma parte de su propuesta, pero el reclamo inmediato se concentra en la atención: las empresas, afirmó, cumplen con el pago de sus cuotas y esperan que sus trabajadores tengan acceso a medicamentos, equipo y tratamientos adecuados.