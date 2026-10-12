Las empresas cumplimos puntualmente el pago correspondiente al seguro social y lo que pedimos a cambio es que nuestros trabajadores sean atendidos de manera adecuada.



El reclamo empresarial ocurre en medio de las movilizaciones del personal del instituto. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina que existen demandas legítimas de los trabajadores del IMSS que deben atenderse y resolverse.

Medina Mora planteó dos frentes que requieren atención: las condiciones laborales de quienes trabajan en el Seguro Social y la calidad de los servicios que reciben los empleados de las empresas afiliadas.

Cirugías aplazadas

El presidente del CCE aseguró que el sector empresarial ha señalado deficiencias en el tratamiento de sus trabajadores, en particular por la falta de herramientas necesarias para realizar operaciones.

Según relató, han conocido casos de pacientes que esperan seis meses para una cirugía y, cuando llegan al quirófano, la intervención debe posponerse porque no existe el equipo necesario.

El problema, de acuerdo con su descripción, es que obtener una fecha para la operación no garantiza que el paciente pueda recibir el tratamiento previsto.

“Desde el sector empresarial hemos señalado deficiencias en el IMSS en cuanto al tratamiento a nuestros trabajadores”, sostuvo.

Medina Mora presentó estos casos como ejemplos de las carencias que las empresas han advertido en la atención de sus trabajadores.

“El enfoque desde la empresa es la atención de los servicios a nuestros trabajadores, que eso es lo que ha bajado en su eficiencia”, afirmó.

Medicinas por cuenta propia

La insuficiencia de medicamentos es otro de los puntos del reclamo empresarial. Medina Mora señaló que, en muchos casos, los trabajadores han tenido que adquirirlos de manera particular ante las carencias en el instituto.

“El hecho de que no haya suficientes medicinas pues también afecta”, expresó.

Según su valoración, el abastecimiento ha atravesado distintas etapas, con crisis desde 2018. El dirigente consideró que corresponde al gobierno atender tanto la falta de medicamentos como las deficiencias en los servicios .

“Entonces, sí es un tema que tiene que atender este gobierno”, sostuvo.

Su exigencia es que las aportaciones que realizan las empresas correspondan con una atención que cuente con los recursos necesarios para tratar a sus trabajadores.