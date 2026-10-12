La violencia en Sinaloa encarece los seguros y deja a conductores y transportistas más desprotegidos

Hace más de dos años fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa para ser entregado a autoridades de Estados Unidos por su presunta culpabilidad en el trasiego de drogas. La caída del líder del narcotráfico trajo consigo una ola de violencia en la entidad cuyo efecto dominó sigue afectando la vida cotidiana de la población y las actividades económicas.
Uno de los efectos más visibles está en la contratación de seguros. El precio de las pólizas para automóviles en Sinaloa ha registrado un aumento considerable porque las compañías aseguradoras saben que a mayor riesgo, mayor el costo del servicio que ofrecen. Sumado a que firmas del ramo han dejado de ofrecer algunos servicios en el estado por culpa de la inseguridad que ha dejado el fuego cruzado de “La Mayiza” contra “La Chapiza”.