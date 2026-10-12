La violencia en Sinaloa encarece los seguros y deja a conductores y transportistas más desprotegidos

Sinaloa, líder en robo de vehículos con violencia

Cristina Ibarra, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), mencionó que las pólizas para asegurar un automóvil han subido hasta un 50% en el último año a consecuencia de la ola delictiva que vive la entidad. No obstante, en su caso, la compañía que le brindaba el servicio dejó de operar en la entidad.

“Yo contrataba (mi póliza) generalmente con una compañía. Luego ya no pude contratarla con esa misma porque dejó de operar en Sinaloa. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, muchas empresas dejaron de operar porque el riesgo es tan alto que no tenían la capacidad para seguir operando”, mencionó.

La también expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana también mencionó que cerca de 12,000 unidades han sido robadas en Sinaloa desde que inició la guerra entre los grupos del Cártel de Sinaloa, sin embargo la gran mayoría de los sinaloenses solo cuenta con seguro para daños a terceros y no con una póliza completa que cubra el robo o vandalismo.

“Son más de 12,000 unidades que se han robado en este periodo de alta violencia y eso ha generado, sin duda, que haya pérdidas significativas para las empresas aseguradoras”, acotó

Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) muestran que Sinaloa ocupó el primer lugar de robo con violencia a nivel nacional con un 84% en 2025, cifra superior al promedio nacional de 55%.

Y si bien la entidad no es el primer lugar en robo de vehículos asegurados, sitio históricamente ocupado por el Estado de México, el crecimiento del delito en la entidad se disparó un 83% en 2025 en comparación con el 2024. El dato también contrastó con la caída de 13% del crimen a nivel nacional en el periodo informado.

