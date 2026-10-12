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Economía

La violencia en Sinaloa encarece los seguros y deja a conductores y transportistas más desprotegidos

Las pólizas se disparan hasta 400%, reportan transportistas. La entidad registra un fuerte crecimiento en la contratación de seguros de vida, de acuerdo con datos de la CNSF.
lun 12 octubre 2026 05:55 AM
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La violencia que golpea a Sinaloa desde hace más de dos años sigue afectando la vida cotidiana y la actividad económica de la entidad dejando pocas opciones de aseguramiento para las empresas y transportistas. (JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM)

Hace más de dos años fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa para ser entregado a autoridades de Estados Unidos por su presunta culpabilidad en el trasiego de drogas. La caída del líder del narcotráfico trajo consigo una ola de violencia en la entidad cuyo efecto dominó sigue afectando la vida cotidiana de la población y las actividades económicas.

Uno de los efectos más visibles está en la contratación de seguros. El precio de las pólizas para automóviles en Sinaloa ha registrado un aumento considerable porque las compañías aseguradoras saben que a mayor riesgo, mayor el costo del servicio que ofrecen. Sumado a que firmas del ramo han dejado de ofrecer algunos servicios en el estado por culpa de la inseguridad que ha dejado el fuego cruzado de “La Mayiza” contra “La Chapiza”.

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La situación del sector asegurador sinaloense está plasmada en datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), recopilados por la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac). Al cierre del segundo trimestre del 2026 la colocación de pólizas para autos registró un 0% de variación anual.

Expansión buscó testimonios que narran cómo los seguros para automóviles y para el transporte de carga ya son impagables y no se sabe cuándo el encarecimiento del servicio deje en paz el bolsillo de las familias que se ganan la vida en el día a día.

Sinhue Hernández Benitez, culiacanense y padre de familia de 43 años, detalló que el costo del seguro de automóvil se incrementó más de 9% hasta los 3,700 pesos anuales. Y sin embargo, a pesar del gasto, el servicio que contrató con Mapfre no cubre robo sólo daños a terceros. Sabe que en caso de robo la compañía no cubrirá el siniestro, pese a la opción contratada, reconoce que es mejor contar con un seguro, por la situación que vive la ciudad en donde vive, a no tenerlo.

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“Ahorita nadie se anima a salir de casa teniendo un carro más o menos de modelo recientes y sin un buen seguro porque sales a la calle y hay un riesgo de que te quiten el carro. Cualquiera que sale con un buen carro sabe que te lo pueden quitar”, declaró.

El jefe de familia también informó que vive otra batalla fuera del caos de la inseguridad. Las aseguradoras se han vuelto más quisquillosas al momento de pagar siniestros. Relató cómo los ajustadores operan para no acreditar los daños del vehículo después de un choque o incluso en casos de robo.

“Aquí roban muchos autos. La aseguradora explica que si te roban la unidad a mano armada y cediste las llaves el seguro no puede entrar con el deducible. Temas que dan risa. Casi casi tienes que decir que te golpearon y te arrebataron las llaves del carro para que te responda el seguro”.

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Sinaloa, líder en robo de vehículos con violencia

Cristina Ibarra, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), mencionó que las pólizas para asegurar un automóvil han subido hasta un 50% en el último año a consecuencia de la ola delictiva que vive la entidad. No obstante, en su caso, la compañía que le brindaba el servicio dejó de operar en la entidad.

“Yo contrataba (mi póliza) generalmente con una compañía. Luego ya no pude contratarla con esa misma porque dejó de operar en Sinaloa. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, muchas empresas dejaron de operar porque el riesgo es tan alto que no tenían la capacidad para seguir operando”, mencionó.

La también expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana también mencionó que cerca de 12,000 unidades han sido robadas en Sinaloa desde que inició la guerra entre los grupos del Cártel de Sinaloa, sin embargo la gran mayoría de los sinaloenses solo cuenta con seguro para daños a terceros y no con una póliza completa que cubra el robo o vandalismo.

“Son más de 12,000 unidades que se han robado en este periodo de alta violencia y eso ha generado, sin duda, que haya pérdidas significativas para las empresas aseguradoras”, acotó

Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) muestran que Sinaloa ocupó el primer lugar de robo con violencia a nivel nacional con un 84% en 2025, cifra superior al promedio nacional de 55%.

Y si bien la entidad no es el primer lugar en robo de vehículos asegurados, sitio históricamente ocupado por el Estado de México, el crecimiento del delito en la entidad se disparó un 83% en 2025 en comparación con el 2024. El dato también contrastó con la caída de 13% del crimen a nivel nacional en el periodo informado.

Pólizas para camiones de carga en Sinaloa se encarecen 400%

José Manuel Araiza, vicepresidente de la zona cinco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), afirmó que las pólizas de seguros, que sí cubren el robo de autotransporte, se han encarecido hasta un 400% y alcanzan los 150,000 pesos al año. Además de que ante el robo frecuente de unidades ya son un puñado de compañías que dan el servicio contra robo.

“Ante tanta incidencia de robos de unidades se fueron reduciendo (los servicios de) las compañías. Ahorita hay tres o cuatro con cobertura amplia. Y la póliza de la cobertura amplia se incrementó en un 400% y los deducibles, en el caso del robo, crecieron un 20%”, declaró.

Ese aumento en el precio significó que los transportistas tengan que buscar otro seguro, el de daños a terceros, aunque eso signifique perder todo ante un siniestro como un robo o la quema de la mercancía en un narcobloqueo.

Tenemos muchos temores en Sinaloa, Jalisco o Guanajuato porque cuando hay un estallido de violencia los primeros que agarran son los transportes de carga para barricadas, los queman, y el seguro no lo paga. Seguimos en el limbo legal porque no tenemos certeza de que nos paguen la unidad, por eso la mayoría de transportistas optó por la cobertura de daños a terceros. Nos las estamos jugando.
José Manuel Araiza, vicepresidente zona cinco Conatram

De acuerdo con información de la Conatram, de las 800 unidades en su poder, un 95% está aseguradas. La gran mayoría con pólizas de daños a terceros.

Contratación de seguros sube en Sinaloa

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), al cierre del segundo trimestre de 2026, Sinaloa mostró un crecimiento de sus pólizas 17.5% anual, mostrando el mejor desempeño comparado con el resto de entidades en el país. No obstante, el buen desempeño se vio impulsado por los seguros de vida que por sí solo sumó 1.41 millones de nuevas pólizas

Al analizar el comportamiento, de acuerdo con la Amasfac, si se resta el ramo de Vida, el resto de los ramos en conjunto disminuyó.

El análisis de la asociación revela que mientras las pólizas de vida subieron 1.41 millones, el ramo de accidentes personales cayó un 28.2%, lo que sugiere un traslado o cambio de clasificación de coberturas.

En opinión de Erick Ocampo, presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la Amasfac, el fuerte incremento de la contratación de seguros en Sinaloa, particularmente en el rubro de vida, no puede atribuirse a las condiciones de violencia que prevalecen en el estado, y podrían explicarse por un alza de renovaciones por parte de empresas.

“Sí identificamos que está ligado a pólizas colectivas, no pólizas personales. Son contratos que no son de persona a persona, sino es una entidad financiera, una entidad gubernamental o un grupo con un interés afín que hace compras masivas. Y a nuestro juicio es Coppel”, dijo.

Sin embargo, urgió a que la CNSF detalle el comportamiento que está teniendo Sinaloa en la operación de seguros, para conocer realmente lo que está ocurriendo en medio de la inseguridad que prevalece en su territorio.

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Culiacán Ismael 'El Mayo' Zambada Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Robo

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