Sanciona Departamento del Tesoro a Bank of America con 1,210 mdd por permitir lavado de dinero de China

Fue la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN, por su sigla en inglés) quien impuso la multimillonaria multa, la tercera más elevada en al historia de ese país, debido a que Bank of America —empresa que también cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York— no mitigó ni reportó riesgos prioritarios para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La autoridad aseguró que el banco no reportó riesgos como “ las Redes Chinas de Lavado de Dinero” y “las finanzas ilícitas a lo largo de la frontera suroeste”, que comparte con México. También violó los programas de sanciones contra Irán, Rusia, así como narcóticos y terrorismo global.