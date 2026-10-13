El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una sanción por 1,210 millones de dólares en multas contra Bank of America, el segundo banco más grande de la primera economía del mundo, por violaciones a las leyes de prevención de lavado de dinero.
Sanciona Departamento del Tesoro a Bank of America con 1,210 mdd por permitir lavado de dinero de China
Fue la Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN, por su sigla en inglés) quien impuso la multimillonaria multa, la tercera más elevada en al historia de ese país, debido a que Bank of America —empresa que también cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York— no mitigó ni reportó riesgos prioritarios para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
La autoridad aseguró que el banco no reportó riesgos como “ las Redes Chinas de Lavado de Dinero” y “las finanzas ilícitas a lo largo de la frontera suroeste”, que comparte con México. También violó los programas de sanciones contra Irán, Rusia, así como narcóticos y terrorismo global.
Las instituciones financieras están en la primera línea de defensa para proteger nuestra seguridad económica y nacional
Bessent: el banco puso en riesgo a Estados Unidos
Bessent añadió que cuando un banco del tamaño de Bank of America no cumple con sus obligaciones de prevención de lavado de dinero y de sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propios muros, exponiendo a todo el sistema financiero de los Estados Unidos.
Las fallas identificadas por FinCEn son referentes deficiencias relacionadas con los procesos de identificación y reporte de transacciones sospechosas, así como con la debida diligencia del cliente. A pesar de la laxa regulación interna, Bank of America priorizó sus ingresos y minimizó el impacto en los recursos de cumplimiento requeridos, reveló la autoridad.
Bank of America no reportó 5,000 millones de dólares
De acuerdo con la resolución, y derivado de las trabajos de investigación, Bank of America no reportó oportunamente a FinCEN más de 5,000 millones de dólares en transacciones sospechosas.
De eso monto, unos 1,000 millones de dólares están asociados con “transacciones sospechosas” de Redes Chinas de Lavado de Dinero, fraude y posible lavado de dinero basado en el comercio con la frontera suroeste de Estados Unidos.
La orden del Departamento del Tesoro exige a Bank of America que trabaje con un tercero para realizar una revisión retrospectiva a fin de identificar y reportar a FinCEN las transacciones sospechosas que pasaron desapercibidas.
También la institución financiera debe someterse a una revisión independiente sobre la efectividad de sus programas de monitoreo de actividades sospechosas.