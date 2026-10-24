A tres años de Otis, negocios operan sin seguro y escasa protección ante eventos climáticos

Acapulco Inspira nació en 2024 para apoyar la recuperación de los negocios tras el paso del huracán Otis, que este domingo cumple tres años de haber causado uno de los maores desastres naturales en la ciudad. Desde 2025 ha trabajado con 349 mipymes y básicamente el 90% de sus participantes concluyó un plan de recuperación financiera y 42.1% redujo sus niveles de deuda.

Pero la evaluación también ubicó el Índice de Vulnerabilidad Climática promedio en 54.84%, un nivel clasificado como moderado. El documento no precisa cuántos establecimientos integraron específicamente esa evaluación ni el monto de sus fondos de emergencia.



No obstante, Manuel Silva, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank México, señaló en entrevista para Expansión que el proceso de recuperación continúa abierto y que “la reactivación de Acapulco no ha terminado”.

El experto añade que el reto ahora consiste en preparar a los negocios para mantener operaciones, proteger el empleo y evitar que una nueva contingencia comprometa sus posibilidades de crecimiento.

El costo del huracán continúa cuando bajan las ventas

En una primera instancia, el desastre se pudo observar en techos destruidos y comercios convertidos en escombros. Pero incluso entre los restaurantes, hoteles y otro tipo de negocios que conservaron su infraestructura, las interrupciones de electricidad, los accesos bloqueados y la falta de proveedores impidieron que las ventas volvieran a su cauce normal a tes años de distancia de Otis.

Ricardo de la Garza, presidente y director general de Globaim para México y Centroamérica, advirtió en un comunicado que, durante una interrupción, la empresa puede dejar de producir y atender clientes mientras mantiene obligaciones como salarios y rentas.

La firma de consultoría de siniestros y reclamaciones explica que un supermercado puede perder inventarios por días sin electricidad, mientras un hotel puede enfrentar cancelaciones y menores ingresos durante todas las reparaciones. El tiempo necesario para recuperar la operación se convierte así en otra fuente de presión financiera.