México está impulsando el boom de IA de Estados Unidos, dice Roberto Velasco

“Se ha venido trabajando en el tema de semiconductores, yo comenté el crecimiento de las exportaciones en materia de electrónicos. Aunque no producimos muchos, estamos de la mano de los semiconductores, en su ensamblaje, en la producción de tarjetas madre y otros aspectos, incluyendo, ensamblaje y pruebas y eso en México ha crecido bastante”, añadió.

Además, resaltó el proyecto presidencial de crear una supercomputadora en México y el liderazgo del país al encabezar una iniciativa para disuadir el uso de la IA cuando hay armas de destrucción masiva de por medio.

"Esta es la relación comercial más grande en la historia de la humanidad. No hay otro par de países con un comercio tan grande como México y Estados Unidos", refrendó Velasco y aseguró que pese a los movimientos políticos en ambos países la realidad económica continuará imponiéndose.

"No solo comerciamos productos finales. Producimos cosas juntos. Tenemos cadenas de suministro integradas en casi todos los sectores de la economía", añadió.

Y acerca de los esfuerzos de diversificación comercial de México, incluyendo el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, Velasco aclaró que el país no busca sustituir la relación con Norteamérica, sino complementarla, permitiendo que empresas europeas usen la plataforma logística mexicana para acceder al mercado norteamericano.

Sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos, añadió que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos no están determinadas por el proceso electoral del país vecino, sino por el proceso que ha habido en cada uno de los distintos temas. Así que habrá que ver cómo se va dando y estaremos informando al respecto.

Como parte de la estrategia general, en el marco del Plan México, el funcionario indicó que se prioriza reducir los tiempos y simplificar el otorgamiento de permisos para las empresas que buscan instalar Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.

Asimismo, afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores implementó un plan de diplomacia económica para que todas las embajadas de México en el mundo promuevan activamente la inversión hacia el país. Y detalló que se están impulsando medidas para aumentar el valor agregado nacional en las cadenas de producción, regulando la relación comercial con países con los que no se tienen tratados de libre comercio.

Explicó que México cuenta con capacidad instalada en manufactura avanzada y una red logística integrada con Asia (como Taiwán y Corea), lo que ha multiplicado las exportaciones electrónicas que impulsan el boom de la IA en Estados Unidos.

Mexicanos que se vieron afectados en Toledo

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señaló que 11 de los 12 mexicanos afectados en el choque de trenes de alta velocidad, el pasado 28 de octubre, en Toledo, España, tuvieron heridas leves y fueron dados de alta. Sin embargo, añadió que hay un caso más donde trágicamente, esto ya fue notificado a la familia, una persona perdió la vida. Estuvimos apoyando a la familia en el proceso de identificar el cuerpo, estaremos apoyando en el tema funerario”.