Corrupción, burocracia y desconfianza, entre las mayores trabas para comerciar con México, dice encuesta de Santander

Consultado durante la presentación del estudio en Madrid sobre cómo pueden los bancos facilitar la entrada a México, Borja Oyarzabal, codirector global de Banca Comercial de Santander, centró su respuesta en los controles contra el lavado de dinero y en la verificación de la identidad de los clientes, como la tarea de los bancos en cuanto a la corrupción.

"El otro día teníamos un debate en el banco de los proyectos más importantes a nivel corporativo. El que estaba seguro era One Financial Crime, blanqueo de capitales, Know Your Customer. Evidentemente los bancos tienen una responsabilidad muy fuerte en entender la naturaleza de los flujos del dinero y yo te diría que esa es la clave."

El estudio se basa en una encuesta a 6,059 responsables empresariales de nueve países, realizada entre agosto y septiembre de 2026. El porcentaje sobre corrupción corresponde al grupo que señaló a México como mercado objetivo, cuyo tamaño no se detalla en la gráfica del informe.

Por su parte, Damion Potter, Executive Chairman en H/Advisors, la firma encargada del estudio, señaló que "cuando las empresas exportan tienen que seguir las reglas internacionales y por eso hay menos corrupción, y los bancos ayudan con eso porque tienen su licencia en Inglaterra, Estados Unidos, Unión Europea y también tienen que seguir (esos estándares)."

La desconfianza de comerciar con mexicanos

La dificultad de encontrar un socio de confianza también aparece del otro lado de la frontera. Mientras el 23% de las empresas que tienen a México como destino señaló ese problema, el 21% de las compañías mexicanas lo identificó entre sus principales retos comerciales. Para estas últimas, los nuevos aranceles y el acceso a nuevos mercados encabezaron la lista, con 24% cada uno.

Por otro lado, el 74% de las empresas mexicanas enfocadas en el mercado interno considera expandirse al extranjero en los próximos tres años, frente al 59% de las empresas enfocadas en sus mercados nacionales a nivel global.

Estados Unidos y Canadá son los mercados donde más empresas mexicanas ven oportunidades, con 38% y 34%, respectivamente. No obstante, Brasil ocupa el tercer lugar, con 29%.

Y pese a que el tema arancelario parece ocupar los titulares en 2026, el estudio arroja que, en el corto plazo, el aumento de costos o la inflación es el riesgo para el crecimiento más citado por las empresas mexicanas (29%), seguido de los cambios arancelarios y el costo del transporte de mercancías (22% cada uno).

