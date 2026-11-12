Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Corrupción, burocracia y desconfianza, entre las mayores trabas para comerciar con México, dice encuesta de Santander

Una de cada cinco empresas consultadas que apuntan al mercado mexicano identifica la corrupción como obstáculo. Encontrar socios de confianza encabeza la lista, de acuerdo con el banco español
jue 12 noviembre 2026 03:04 PM
Añadir Expansión en Google
corrupcion-barreras-comerciales-mexico
Una de cada cinco empresas encuestadas que tienen a México como mercado objetivo identifica la corrupción como una barrera comercial, según Santander. (Anylú Hinojosa-Peña)

México fue el único de 11 países comparados donde la corrupción apareció entre los tres principales obstáculos para hacer negocios . El problema fue señalado por una de cada cinco empresas que tienen al país como destino comercial, la misma proporción que mencionó la burocracia, según el Santander Global Trade Barometer 2026.

Además, 23% de las empresas norteamericanas, asiáticas y europeas consultadas mencionaron que la dificultad de encontrar socios de confianza como la principal barrera al comerciar con México como mercado de destino de sus exportaciones.

Publicidad

Consultado durante la presentación del estudio en Madrid sobre cómo pueden los bancos facilitar la entrada a México, Borja Oyarzabal, codirector global de Banca Comercial de Santander, centró su respuesta en los controles contra el lavado de dinero y en la verificación de la identidad de los clientes, como la tarea de los bancos en cuanto a la corrupción.

"El otro día teníamos un debate en el banco de los proyectos más importantes a nivel corporativo. El que estaba seguro era One Financial Crime, blanqueo de capitales, Know Your Customer. Evidentemente los bancos tienen una responsabilidad muy fuerte en entender la naturaleza de los flujos del dinero y yo te diría que esa es la clave."

El estudio se basa en una encuesta a 6,059 responsables empresariales de nueve países, realizada entre agosto y septiembre de 2026. El porcentaje sobre corrupción corresponde al grupo que señaló a México como mercado objetivo, cuyo tamaño no se detalla en la gráfica del informe.

Por su parte, Damion Potter, Executive Chairman en H/Advisors, la firma encargada del estudio, señaló que "cuando las empresas exportan tienen que seguir las reglas internacionales y por eso hay menos corrupción, y los bancos ayudan con eso porque tienen su licencia en Inglaterra, Estados Unidos, Unión Europea y también tienen que seguir (esos estándares)."

La desconfianza de comerciar con mexicanos

La dificultad de encontrar un socio de confianza también aparece del otro lado de la frontera. Mientras el 23% de las empresas que tienen a México como destino señaló ese problema, el 21% de las compañías mexicanas lo identificó entre sus principales retos comerciales. Para estas últimas, los nuevos aranceles y el acceso a nuevos mercados encabezaron la lista, con 24% cada uno.

Por otro lado, el 74% de las empresas mexicanas enfocadas en el mercado interno considera expandirse al extranjero en los próximos tres años, frente al 59% de las empresas enfocadas en sus mercados nacionales a nivel global.

Estados Unidos y Canadá son los mercados donde más empresas mexicanas ven oportunidades, con 38% y 34%, respectivamente. No obstante, Brasil ocupa el tercer lugar, con 29%.

Y pese a que el tema arancelario parece ocupar los titulares en 2026, el estudio arroja que, en el corto plazo, el aumento de costos o la inflación es el riesgo para el crecimiento más citado por las empresas mexicanas (29%), seguido de los cambios arancelarios y el costo del transporte de mercancías (22% cada uno).

Publicidad

Tags

corrupción BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad