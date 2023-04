Grupo Bimbo demuestra su compromiso con el liderazgo femenino

¿Cómo ha sido tu desarrollo y crecimiento al interior de Grupo Bimbo?

He tenido la fortuna de pasar muchos años de mi vida dentro de una gran empresa, misma que me ha dado la oportunidad de aprender y crecer tanto profesional como personalmente. Ingresé en el año 2000 donde consolidé la cultura de administración de riesgos financieros. Hoy tengo el cargo de directora global de Riesgos y Planeación Financiera pero he sido líder en varias áreas como Tesorería, Relación con Inversionistas y Carbono Neutral.

Aprendizajes he tenido de todo tipo, creo que siempre los más retadores son las relaciones interpersonales; cómo ser una persona que pone su energía en la acción sin dejar a un lado la brecha que puede existir con las relaciones y el “ser”. Siempre es un desafío ser tu verdadero Yo dentro de un entorno competitivo. He aprendido que el talento no lo trae uno de nacimiento, o por lo menos no siempre, que desarrollarlo es la mejor ventaja competitiva, el construirse uno día a día, compartiendo que el trabajo no solo es el objetivo que perseguimos sino el ayudar al equipo a ser mejores.

¿De qué manera impacta el bienestar y el desarrollo de cada uno de los colaboradores en Grupo Bimbo?

Somos una compañía que desde su fundación pone a las personas al centro, buscando que cada uno de los colaboradores tengamos las condiciones necesarias para desarrollar nuestras tareas diarias, y así buscar alcanzar nuestro máximo potencial. Cada historia y cada carrera profesional es única y en Grupo Bimbo queremos ser una compañía donde los colaboradores se puedan desarrollar plenamente, no sólo como profesionales, también como personas.

¿Cómo es que se entrelazan las finanzas de una multinacional —tan sólida como Grupo Bimbo— con la sustentabilidad, la innovación y el valor que tienen las personas?

Nuestro propósito como empresa es: “Alimentar a un mundo mejor”, el cual sin duda contempla ser una empresa sustentable. La innovación es una pieza clave para ser sustentables y para mejorar la rentabilidad de la compañía, pero sobre todo de permanecer en el tiempo. No podemos pensar en una empresa sustentable que no sea financieramente sólida o viceversa. Además, tengo la firme convicción que la ecuación: -sustentabilidad y solidez financiera- tienen un resultado mucho más potente que una estrategia de largo plazo que deje a un lado la responsabilidad que tenemos hoy con lo social y con lo ambiental.

Dame la oportunidad de comentarte sobre los proyectos de energía renovable que tuve la oportunidad de liderar. Hace un par de años decidió Grupo Bimbo tomar el reto de llegar a cero emisiones netas de carbono para el 2050. Hacer el planteamiento y más que nada lograr la confianza dentro de Grupo Bimbo para lograr el compromiso fue todo un reto. Avanzar también en energía renovable con muchas de las geografías en las que tenemos presencia y encontrar la mejor manera de hacerlo con números positivos tampoco fue sencillo. Esta ha sido una etapa de mi vida que me enriqueció, en donde no solo pude aportar a que Bimbo fuera mejor y por ende a que el planeta se viera beneficiado, sino que me hizo una mejor persona.