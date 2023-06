Algunas tiendas de barrio también empezaron a integrar el cobro con tarjeta o códigos QR para hacer frente a Oxxo, que se ha convertido en el principal corresponsal bancario del país y en el lugar en donde los usuarios pueden pagar infinidad de servicios.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), señala que el uso de pagos electrónicos se ha empezado a popularizar entre los pequeños comercios, como tienditas, farmacias o fondas, cuyo ticket promedio es de alrededor de 200 pesos.

"Las terminales menos sofisticadas son las que han tenido más éxito, ya que la gente se adapta mejor a ellas debido a su facilidad de uso. Aunque el 20% de los comercios acepta tarjetas, solo el 27% de las ventas se realiza mediante este método de pago", declara Rivera.

Agustín López, quien atiende una tienda en la esquina de Mascagni y Lerdo, en la colonia San Simón Tolnahuac, optó por sumar este servicio para evitar que sus clientes preferían comprar en la tienda de conveniencia que está a unos metros. “No sé cuántos pagan con tarjeta, pero los que pagan así compran más. Si vienen por una leche, se llevan también para hacer sándwich o las croquetas del perro”, dice.

En otra tienda a unos pasos, el administrador dice que compró la terminal de Mercado Pago, pero como la plataforma le hizo algunos cobros que no consideraba, prefirió ya no utilizarla. “Luego me querían pagar 15 pesos con la tarjeta y no me convenía. Pusimos una compra mínima de 50 pesos, pero (Mercado Pago) me descontaba del saldo y no sabía ni porqué. Mejor ya no la usamos”, dice el administrador, que prefirió no dar su nombre.

Alejandra Escalante, directora de Expo Tendero, atribuye el fracaso en los esfuerzos por digitalizar los pagos a la falta de información clara para los pequeños comerciantes. "Lo importante es desarrollar a los tenderos para que las tienditas puedan perdurar y adoptar las nuevas tecnologías de acuerdo a las necesidades del mercado", dice.

Escalante menciona que entre tres y cuatro tiendas cierran cuando una tienda de conveniencia llega a la zona.

Rivera reconoce que todavía existen obstáculos antes de que los pagos electrónicos se masifiquen en los pequeños comercios, como el empleo informal que todavía se paga en efectivo. Además, persiste el temor a los hackeos y al robo de información al utilizar medios digitales, así como la falta de bancarización en las pequeñas empresas.

El representante de los pequeños comercios destaca que solo dos de cada diez negocios cuentan actualmente con la opción de pagos digitales.