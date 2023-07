¿Con cuánto equipaje puedo viajar en avión gratis? Esto dice Profeco

¿Qué equipaje puedo llevar en el avión sin pagar?

La dependencia asegura que el pasajero puede transportar como mínimo y sin cargo alguno 15 o 25 kg de equipaje, según la capacidad de la aeronave, acatando en todo momento las indicaciones de la aerolínea en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen. Además, puede llevar dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no excedan los 10 kg. Las dimensiones de este no deben ser mayores a 55 cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto, siempre que su naturaleza o dimensiones no afecten la seguridad y la comodidad de los pasajeros.

¿Qué pasa si la aerolínea me cobra?

En caso de exceso, de acuerdo con la capacidad disponible, la aerolínea tendrá derecho a solicitar pago adicional. Cuando el pasajero decida viajar sin equipaje, la aerolínea podrá ofrecer en su beneficio tarifas preferenciales.

Equipaje de mano y documentado

Para tener un buen viaje, es importante conocer las reglas de equipaje de la aerolínea con la que vas a viajar y también, documentar con anticipación el exceso de equipaje para que sea más barato.

Además, los usuarios de cualquier vuelo comercial pueden llevar un artículo personal como maletines, bolsos, computadoras, sombrillas y riñoneras. Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.