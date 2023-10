A diferencia de Río, el nuevo K3 luce un frente que incorpora unos faros con orientación vertical; además de una reinterpretación de la parrilla de 'nariz de tigre' característica de la marca.

Los laterales lucen tres líneas de carácter, que conectan las calaveras traseras con el frente, así como molduras que se extienden por toda la parte baja del modelo.

La caída fastback le da un look más moderno, alejado de la típica estética de los sedanes. A diferencia del Río, el diseño de la parte trasera de K3 incorpora calaveras led conectadas y un doble escape en la versión GT Line.

Dimensiones

Manuel Álvarez, especialista de producto de Kia para México, señala que el atributo más buscado de este segmento es el espacio, tanto en la cabina como en la cajuela, y el fabricante surcoreano no ha dudado en ampliar las dimensiones de su nuevo modelo.

K3 es 1.5 centímetros más alto, 1.6 centímetros más largo y casi medio centímetro más ancho que Río. Esto, sumado a los centímetros adicionales que permite la carrocería fastback, se traduce en mayor espacio para los pasajeros que viajan en la segunda fila y una mayor capacidad en la cajuela, de 544 litros, unos 64 litros más que Río.

Además, el diseño fastback le da un mejor coeficiente aerodinámico al modelo, de 0.294, lo que se traduce en una mejor eficiencia en el consumo de combustible. Según datos del fabricante, K3 ahorra 5.1% más combustible que Río.

Motorización, equipamiento y seguridad

El nuevo modelo incorpora dos motorizaciones, una de aspiración natural de 1.6 litros y 121 hp, y otra, también totalmente aspirado de 2.0 litros y 150 hp. Esta última está disponible en la versión GT Line. K3 está disponible en siete versiones, dos con transmisión manual y cinco versiones con caja automática.

En el interior, un volante rediseñado y un hub de información, que integra el clúster de instrumentos con la pantalla de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas, son las diferencias más notorias respecto de Río, que tenía el antiguo volante con una barra en el centro y una pantalla independiente.

Este diseño de volante minimalista se ha incorporado también en los modelos de nueva generación, como el híbrido Niro y el eléctrico EV6.

Entre los elementos de confort que incorpora K3 están una luz ambiental dispuesta a lo largo del tablero que se puede configurar en 64 colores, un climatizador bi-zona, un cargador tipo USB y otros tres tipo C, así como un reposabrazos en la primera y segunda fila de asientos.

Además, a diferencia de Río que tenía sólo sistemas de seguridad pasiva, como seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y frenos ABS, K3 incorpora nueve asistencias ADAS de seguridad activa, enfocadas en reducir al mínimo las posibilidades de accidentarse. Entre ellas están sistema de colisión frontal, asistente de manejo de carril, de seguimiento de carril, de atención del conductor, de luces altas, asistente para evitar colisiones de tráfico trasero, de salida segura, de punto ciego y de estacionamiento.

Versiones y precios de Kia K3 en México

El modelo llega en siete versiones, cuyos precios van de los 313,900 pesos a los 452,900 pesos, un alza promedio de 12% respecto a los precios de Río, que van de los 288,900 pesos a los 388,900 pesos.

Con un precio inicial de 313,900 pesos, K3 sedán se posiciona como el modelo más asequible entre los principales jugadores del segmento. Volkswagen Virtus arranca en 319,289 pesos, mientras que Nissan Versa lo hace en 334,900 pesos.

Estas son las diferentes versiones de Kia K3 y sus precios:

- L A/T: $313,900

- LX M/T: $338,900

- LX A/T: $353,900

- EX M/T: $364,900

- EX A/T: $379,900

- EX Pack A/T: $412,900

- GT-Line 2.0 A/T: $452,900

¿Qué pasará con Río?

K3 sustituirá a Río, tanto en su versión sedán como en la hatchback. La primera de ellas llegará el 19 de octubre, con lo que Kia pondrá fin a la producción de Río sedán en las próximas semanas.

Lo mismo ocurrirá con la carrocería hatchback, cuya producción concluirá una vez que inicie la de K3 hatchback, en enero de 2024.

Kia comercializó casi 628,000 unidades de Río desde su lanzamiento en 2016. Tan sólo en 2022 vendió 97,447, equivalentes al 18% de las ventas del segmento. Daniel Bengio, gerente nacional de Mercadotecnia de Kia en México, dijo que la expectativa de la marca es mantener este volumen de ventas con K3.

La planta mexicana producirá el modelo K3 para todo el mundo y la versión sedán del modelo que recién ha empezado a producirse en Pesquería se exportará también a 64 mercados.