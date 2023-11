El mundo del entretenimiento ha tejido su encanto en las preferencias de viaje. Más del 50% de los viajeros en México admiten haber buscado o reservado un destino específico después de verlo en una película o programa de televisión, revelando una conexión cada vez más fuerte entre la cultura pop y la exploración del mundo.

En el último estudio Unpack’24: Tendencias de viaje de las marcas de Expedia, uno de cada cuatro viajeros mexicanos dijo que las series y películas tienen más impacto en sus decisiones de viaje que antes.

"Este fenómeno cultural ha ganado terreno, superando incluso a las redes sociales en la toma de decisiones de viaje", apunta Salim Arkuch, VP and General Manager LATAM and The Caribbean de Expedia.