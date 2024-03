Salinas Pliego demandará a Presidencia por filtración de expediente fiscal

A través de la plataforma X, antes Twitter, el empresario alegó que la acción por parte de Presidencia obedece a una violación a la ley por la difusión de expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.

“Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona (Jesús Cuevas) y equipo. P.D. no me vengan con que es asunto público”, NO, hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes están obligados a cumplir”, escribió esta tarde Salinas Pliego en su cuentan oficial de X.

Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos ...¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.?? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es… https://t.co/aRydShONKc — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

Esta mañana, Presidencia a través de su portal oficial publicó documentos bajo el nombre ‘Expediente Grupo Salinas’. Donde las compañías del empresario Ricardo Salinas Pliego tienen un adeudo de 63,000 millones de pesos ante el fisco, según informó Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, en días pasados durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.