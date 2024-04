Similandia: otra pieza en la estrategia de expansión de Grupo Por Un País Mejor

4. Es altamente probable que abran una Farmacia Similares en el AIFA.

5. Incursionarán en el mercado estadounidense al abrir una tienda en Los Ángeles, California, para atender a toda la población latina que vive ahí.

6. Habrá un “Simi Fest” en el otoño de este año. Así como se hizo tendencia arrojar peluches de Dr. Simi a los músicos y cantantes, ahora estos irán al espacio de Dr. Simi. Por cierto, en la conferencia los directivos reconocieron, una vez más, que esta tendencia ha sido totalmente orgánica. “Me preguntan que cuánto me costó que Adele hablara de los Simi peluches. Nada, no me costó nada, lo hizo naturalmente”, comenta Víctor González Dr. Simi.