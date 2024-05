"El mundo necesita ciencia, pero la ciencia necesita a las mujeres".- L'Oréal

“Nuestra esencia es la investigación y el motor de desarrollo de nuestra operación. Apostamos por las mujeres en la ciencia porque el mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita a las mujeres. Ellas son la mitad de la población y aportan una perspectiva enriquecedora que considera más puntos de vista”, explica Becerril en entrevista.

Con este programa, que tiene 25 años a nivel mundial y 17 en México, L’Oréal apoya financieramente a mujeres científicas para que desarrollen sus proyectos de investigación. Además de que premia a mujeres consolidadas en el campo científico para visibilizar sus logros y servir como modelos a seguir.

“Por eso es tan importante este premio. Es un reconocimiento a su labor y a que vuelvan, o no vuelvan, pero que siempre apuesten por ellas mismas y por sus proyectos y por su capacidad”, afirma la directiva.

Inversión y programas sociales

En cuanto a la inversión en responsabilidad social, Becerril destaca varios programas en los que L’Oréal México está involucrado. La empresa lleva a cabo iniciativas como "Belleza por un futuro", con la cual capacita a mujeres en situación de vulnerabilidad en las profesiones de maquillaje y estilismo, con el objetivo de facilitar su inserción laboral y promover la independencia económica.

“Buscamos que para el 2025, 5,000 mujeres estén graduándose de maquillistas o estilistas. Y las acompañamos durante dos años para garantizar que se empleen”.

Otros programas sociales incluyen iniciativas contra el acoso sexual callejero, como "Stand Up", y campañas de concientización sobre la violencia de género, como "El Abuso no es Amor" y "Brave Together".

En total, L’Oréal México invierte alrededor de 40 a 45 millones de pesos al año en programas sociales que abordan diversos problemas y promueven el bienestar de la comunidad.