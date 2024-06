“Yo ya me voy a Palenque”

Durante los casi seis años de gobierno de AMLO, su relación con los grandes empresarios ha sido de altibajos. Al inicio adoptó una postura desafiante hacia la élite empresarial, acusándola de prácticas corruptas y de haber contribuido a la desigualdad del país. Este tono generó tensiones y temores sobre el clima de negocios en México.

Las reformas energéticas y las políticas de austeridad, entre otras medidas, fueron vistas con recelo por los inversionistas, lo que provocó fluctuaciones en los mercados y un ambiente de cautela. Sin embargo, a medida que López Obrador se aproxima al final de su administración, ha dejado atrás los reproches para agradecer el trato recibido.

Durante el segundo y último día de la 87 Convención Bancaria en Acapulco, López Obrador se despidió del sector bancario resaltando los logros financieros de su administración, además de agradecer el trato recibido y subrayó el récord de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Me han tratado muy bien, con respeto, y han sido correspondidos; los he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno”, dijo. El mandatario también aprovechó para despedirse y recordar que en cinco meses se retirará a su hacienda en Chiapas. “Les agradezco mucho, yo ya me voy a Palenque”.

Con información de Tzuara De Luna, Ana Luisa Gutiérrez, Nancy Malacara e Ivet Rodríguez.