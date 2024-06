La sabrosa oportunidad de Kellanova en México

E: Las ventas netas en la categoría de cereales creció 18.9% en Latinoamérica en 2023, impulsadas, sobre todo, por México. Zucaritas es la principal marca de Kellanova en el país, ¿cómo se logra crecer cuando ya se está tan consolidado?

VM: Es de estas preguntas que a veces nos hacemos en los equipos de liderazgo. Decidimos utilizar nuestra marca número uno para poder generar un nuevo modelo de conexión con nuestro consumidor directo. Y trabajamos en este programa, el Duelo de Tigres, donde lo que estás haciendo es trayéndolos a interactuar, a generar experiencia con tu marca a través de la comunicación. Hacemos un call to action: escoge Zucaritas o Choco Zucaritas, ¿a qué equipo perteneces? Y luego del proceso sacamos una innovación, donde mezclamos Zucaritas y Choco Zucaritas, que acabamos de lanzar ahorita hace unos meses.

Es un ejemplo de cómo puedes continuar apalancando tus marcas principales, generando una interacción directa con tu consumidor. Es por eso que venimos creciendo doble dígito con esa marca, estamos ahorita en ventas históricas. Lo que tenemos que hacer es seguir apalancando esas fortalezas para llevar a próximos niveles las diferentes marcas. Eso mismo puedes hacer con las más chicas, como Pringles, que es más aspiracional.

E: ¿Qué planes hay para las plantas de producción en México?

VM: Seguiremos fortaleciendo nuestras diferentes plataformas. Acabamos de invertir en ampliar una de nuestras líneas de cereales y constantemente estamos en esa búsqueda de alternativas que nos ayuden a hacer mucho más costo-efectivo [la operación]. Nuestro modelo de producción local va a depender de nuestra capacidad de tener un mejor costo, también de poder generar plataformas dentro de nuestras marcas que tengan la escala.

Pero más que las plataformas, primero tienes que asegurarte de que la marca pueda entregar valor. Tenemos una planta en Linares de barras de snacks, otra en Toluca que también trabaja cereales y barras, y la de Querétaro, que es una de las plantas más grandes del mundo de cereales. La que teníamos en Mexicali es ahora parte de la nueva compañía, de WK Kellogg, es parte de lo que te comentaba de los cambios en supply chain, pero nunca fue nuestra, se producía acá, pero era parte del network de Estados Unidos.

E: Llevas más de 25 años en la compañía y has pasado por prácticamente todos los puestos de liderazgo en América Latina, el último de ellos, la dirección general en México. ¿Cómo te ha ayudado toda esta experiencia a asumir la nueva posición?

VM: Mi último rol me ayudó mucho para poder terminar de consolidar mi experiencia en Latinoamérica, México es el mercado más grande de Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de liderar básicamente todos los mercados, fui gerente general de Brasil, de Colombia, para la región andina... La experiencia en México me ayudó a poder establecer una claridad de cómo poder manejar tu estrategia a futuro, qué es lo que tienes que hacer para que esa estrategia permee en la organización y los diferentes equipos de liderazgo y las diferentes funciones.