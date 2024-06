Someone Somewhere ha tomado la estrategia de diseñar productos con inteligencia artificial y publicar casos hipotéticos que a menudo se vuelven virales en las redes sociales, señala Antonio Nuño, fundador de la empresa.

Fue el caso del nuevo jersey de la selección que, a partir de un diseño con IA que se publicó en redes, llenó los ojos de los estrategas de Adidas, quienes los contactaron de inmediato para una colaboración.

"Nosotros siempre diseñamos los productos. Entendiendo muy bien las técnicas de cada comunidad y ellas fueron las que las bordaron (...) Hay también varias historias dentro del bordado, como que pues son 11 horas de trabajo, que representan a los 11 jugadores y en este tiempo bordan 100 metros de hilo, que es la distancia entre las porterías", relata Antonio, quien asegura que eligió a una comunidad de la Sierra Norte de Puebla por ser con la que inició su proyecto.

La empresa fue fundada por él y tres amigos, quienes a partir de sus experiencias como voluntarios en comunidades rurales de México, observaron que las mujeres artesanas tenían dificultades para vender sus productos debido a la falta de conexión con el mercado actual y acceso a materiales y tecnología de calidad. La misión de la empresa es combinar técnicas artesanales con materiales sustentables y diseños contemporáneos, conectando así estos productos con el mercado global.

El último gran lanzamiento es un par de diseños elaborados junto con Adidas para vestir a la selección mexicana y que estarán disponibles muy pronto para los coleccionistas a través de adiClub. Y, aunque nacieron a partir de un posteo en redes sociales, Antonio Nuño asegura que cada diseño es realizado con un conocimiento profundo de las técnicas de tejido o bordado de las comunidades con las que trabajan.

Inteligencia Artificial y sabiduría ancestral

Es decir, utilizan la IA como una herramienta para diseñar productos. La IA ayuda a generar ideas de diseño basadas en el conocimiento sobre las técnicas artesanales. Posteriormente, al trabajar con las artesanas o artesanos, buscan crear un impacto económico, al mejorar sus ingresos gracias a que los productos llegan a un mercado global.

"Todos estos productos traen una etiqueta firmada por quien los hizo y un código QR donde puedes conocerlos (a los artesanos) e incluso mandarles un mensaje directo", detalla Nuño. Además, el empresario asegura que nunca utilizan simbología sagrada en los diseños, con el fin de respetar la cultura de las comunidades.

"Existen marcas que se inspiran en una comunidad o una cultura y terminan produciendo en China, y creemos que ese modelo ejemplifica todo lo que no se debe hacer. Nosotros diseñamos junto con las comunidades y ellas están en la producción, lo cual hace que la derrama económica sea mucho más grande".

Nuño señala que el conocimiento del tejido y el bordado es ancestral y que solo hace falta insertar las actividades artesanales en las cadenas globales, pero produciendo localmente. (Someone Somewhere)

Impacto social y ambiental

Además, Someone Somewhere utiliza desechos textiles en sus procesos de producción como parte de su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Y ya trabaja con distintas marcas globales, incluyendo, por ejemplo Delta Airlines. La idea para Nuño es que estas colaboraciones entre artesanos y empresas globales "no se quede como campañas de relaciones públicas o algo que se hace una sola vez, sino que realmente transforme en las cadenas de las empresas".

Hasta el momento han producido al menos 10 millones de productos con los artesanos, en los últimos 12 meses, impactando al menos a 3,000 personas.