Se acaba el beneficio: ¿subirán de precio los autos eléctricos importados de China?

Según Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación, A.C. (EMA), la exención arancelaria no estaba orientada específicamente hacia vehículos de origen chino, sino que buscaba beneficiar a todos los fabricantes de autos eléctricos globalmente. China, como líder en el desarrollo y manufactura de vehículos eléctricos, ha visto un aumento en la llegada de sus modelos a México gracias a esta medida, pero ese no era el objetivo.

“No es que haya sido un incentivo pro-China. Fue un incentivo pro-eléctricos. O sea, era para todos los vehículos eléctricos importados de cualquier parte del mundo, aunque no tuvieran tratado libre comercio. Además de China, países como Corea, con los que México tampoco tiene tratado de libre comercio, también podrían haber aprovechado este beneficio. Era una medida diseñada para beneficiar a cualquier marca que produjera vehículos eléctricos en países sin acuerdos comerciales con México”, detalla.

Desde la implementación de la medida, la venta de vehículos eléctricos en México ha aumentado de menos del 0.5% al 1% de las ventas totales, con una oferta ampliada de aproximadamente 60 modelos eléctricos, según la EMA. Marcas de origen chino como JAC, BYD, SEV y MG, junto con fabricantes que producen en China algunos modelos eléctricos, como Volvo, BMW y Renault, han sido las principales beneficiarias de esta exención.

A medida que algunos países adoptan políticas más restrictivas hacia los autos eléctricos, México enfrenta el desafío de equilibrar el impulso de tecnologías sostenibles con el fortalecimiento de su relación comercial con Estados Unidos. El país se encuentra en una encrucijada, debatiéndose entre seguir las políticas de su principal socio comercial o renovar el incentivo para apoyar la industria de vehículos eléctricos.

"La EMA ha solicitado reuniones con la nueva administración de Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo en octubre, para hablar de propuestas que aceleren la electromovilidad”, dijo Grandio.

Entre estas medidas alternativas están la extensión de la exención arancelaria, la instalación de más cargadores y la diferenciación de los eléctricos de otras tecnologías.

¿Subirán los precios de los vehículos eléctricos chinos?

Isidoro Massri, director de JAC en México, aseguró que los precios de sus modelos no se verán afectados tras el fin de la exención arancelaria, gracias al ensamblaje final de sus vehículos en el país, lo que les permite evitar esos costos adicionales. “Contamos con una planta que nos permite no pagar aranceles. Cuando el producto se ensambla localmente bajo el proceso CKD (Completely Knocked Down), en el cual los módulos se importan de China y se ensamblan aquí, adquiriendo un VIN mexicano, no se aplican aranceles”, explicó en entrevista.

Massri destacó que la estrategia de precios de JAC se basa en ofrecer productos con el equipamiento y la tecnología adecuada para el mercado mexicano, sin subsidios, asegurando precios justos.

Otras marcas sin manufactura local ya han comenzado a ajustar sus estrategias ante la inminente eliminación de la exención.

Volvo, por ejemplo, ha decidido subsidiar el precio de sus modelos eléctricos para mantener la competitividad, al tiempo que explora opciones como trasladar parte de su producción a Europa para aprovechar las preferencias arancelarias bajo el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Sin embargo, Raymundo Cavazos, CEO de Volvo Cars México, advirtió que el contenido de los vehículos debe cumplir con los requisitos de origen para evitar aranceles.

La empresa está evaluando la construcción de una planta de baterías en Gotemburgo, Suecia, lo que permitiría una mayor integración de contenido europeo en sus vehículos. Este movimiento forma parte de una estrategia a largo plazo que Volvo está implementando para asegurar la competitividad de precios mientras cumple con las exigencias de los tratados.

A corto plazo, Volvo enfrenta el desafío de ajustar su estrategia para adaptarse a los cambios en la política arancelaria y a las expectativas del mercado. "El plan está. El problema es en el cortísimo plazo. Es decir, las decisiones que se tomen ahora requieren ajustes, sabiendo que a largo plazo estaremos bien", comentó Cavazos en entrevista.

Zeekr, una marca propiedad de Grupo Geely, ha decidido mantener la producción en China debido a la eficiencia y capacidad de economía de escala de sus instalaciones, lo que permite ofrecer precios competitivos que actualmente no podrían igualarse con otra planta en México o en otro país.

Edgar Suárez, country manager de Zeekr en México, asegura que “no vamos a sacrificar el producto para atender movimientos de geopolítica. Aunque tengamos este arancel, seguiremos siendo competitivos”.