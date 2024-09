¿En dónde puedo pedir un taxi, Uber o DiDi desde el AICM?

Los nuevos puntos de recolección para estos servicios de transporte serán los siguientes: en el Terminal 1, sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, y en el Terminal 2, sobre Avenida Fuerza Aérea Mexicana.

Tras la publicación de las restricciones por parte de la administración del AICM, aún era posible pedir Uber y Didi, según constató Expansión en una visita a la Terminal 2 por la tarde del jueves 12 de septiembre. Sin embargo, los policías que agilizan el tránsito en la bahía sí estaban restringiendo, más de lo habitual, el tiempo de espera de los vehículos que llegaban.

Puntos de abordaje de transporte de personas por aplicaciones, en las dos terminales. #AICM pic.twitter.com/vzwnN8iiLl — @AICM_mx (@AICM_mx) September 13, 2024

Un taxista de Uber comentó a Expansión que “está más complicado ahora" recoger pasajeros en la bahía de las terminales del AICM. Debido a ello, él les solicita salir de las zonas congestionadas para poder recogerlos. "Cuando no aceptan, cancelo el viaje. No es que no quiera recogerlos, sino que la multa es muy alta y prefiero no arriesgarme", añade.

¿Cuál es la multa por recoger pasajeros en el AICM?

En la Ciudad de México, la multa por recoger pasajeros en el AICM sin el permiso correspondiente puede alcanzar las 500 UMA, es decir, unos 54,000 pesos, de acuerdo con los artículos 8, fracción I, y 74 BIS, fracción III de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que prohíben prestar el servicio de autotransporte federal de pasajeros en zonas federales sin permiso.

Aunque las multas pueden ser impugnadas, durante el proceso legal el vehículo puede permanecer retenido en el corralón hasta por seis meses, afectando a los dueños de los autos.