Mars, una mirada de su CEO, Poul Weihrauch

Entusiasta del deporte y específicamente del fútbol, a Poul también le gusta disfrutar el tiempo con sus perros Twixie y Eddie.

Desde hace más de dos décadas, Poul Weihrauch colabora en Mars, tiempo en el que ha participado en las diferentes divisiones: Petcare, Snacking, así como Alimentos & Nutrición. Esta experiencia le ha valido para plantear las estrategias que potencien las fortalezas de la compañía.

Cuando estuvo al frente de Mars Petcare, Poul lideró la evolución de este negocio que dejó de enfocarse únicamente en alimento para mascota, al agregar áreas que ahora definen a la empresa como especialista en el cuidado de mascotas, con una amplia oferta en nutrición, salud veterinaria y diagnóstico.

En esta entrevista con Poul Weihrauch, podemos conocer un poco más acerca de cómo se ha posicionado Mars en los sectores de alimentos para mascotas, snacks y alimentos.

—Tienes más de dos décadas en Mars, en diferentes regiones y áreas, ¿cómo te ha ayudado esta experiencia a trazar una estrategia de negocio para la compañía a nivel global?

—Poul Weihrauch (PW): La compañía ha cambiado mucho en las últimas dos décadas. Cuando me uní a Mars, éramos principalmente una empresa de chocolate, alimento para mascotas y de alimentos. Hoy, también operamos más de 3,000 clínicas veterinarias y hemos incursionado en diagnósticos para mascotas, además tenemos un negocio de goma de mascar en crecimiento y marcas como Kind, Kevin’s, Tru Fru, Hotel Chocolat y Natures Bakery; así que la diversificación del portafolio y la expansión geográfica de Mars en las últimas décadas han sido significativas y planeadas estratégicamente.

A lo largo de mi carrera, he trabajado en cada división de Mars, lo que me ha dado una gran perspectiva de lo que hace que este negocio sea exitoso. He trabajado con miles de Asociados (colaboradores de Mars) en diferentes roles y he adquirido experiencia en diversos segmentos, geografías, líneas de productos, servicios y funciones alrededor del mundo. Este “portafolio de experiencias” es crucial para liderar con éxito un negocio global complejo. Por eso, en Mars hemos acelerado los movimientos de experiencia cruzada para los líderes senior en los últimos años y ahora representan la mayoría (60%) del total de movimientos.

Sin embargo, en última instancia, definir la estrategia correcta para una empresa de nuestras dimensiones no es tarea de una sola persona, se trata de tener un equipo sólido y diverso, que permita se den las discusiones adecuadas y que se pongan a prueba las hipótesis correctas. Lo más importante es tener un equipo que observe los problemas desde diferentes perspectivas y proponga soluciones innovadoras.