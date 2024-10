Infraestructura y deficiencias, dolencias de las navieras en México

“Yo vengo de Colombia, y cuando vengo acá, me sorprendieron los precios. Sin embargo, son mucho más altos porque también vi ciertos indicadores, -hablo por mi empresa-, cuando vi cuánto cobramos por demoraje por año, que es importante para la estructura (financiera) de la naviera; pero no tiene que ser la esencia… ¿Cuánta plata paga el mexicano por demoraje, por las ineficiencias del sistema mexicano”, reflexiona Moreira.

Durante el congreso anual de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), el directivo mencionó que, aunado a una infraestructura portuaria limitada, se deben atender las inversiones faltantes en materia de eficiencia en los servicios logísticos apropiados para las mercancías, es decir, en los procesos.

En ese sentido, Torsten Nolting, vicepresidente en México de la naviera alemana Hapag- Lloyd, sostuvo que como empresas de transporte marítimo no pueden cambiar completamente las ineficiencias, pero sí pueden abonar para que se reduzcan. “Yo he trabajado en varios países del mundo. Amo a México, llevo aquí cinco años, pero lo que es un desastre son las ineficiencias logísticas en este país, no hay una coordinación buena en la cadena logística, que tiene muchos jugadores y, si solo alguno falla en esta cadena, hay un problema, eso significa que somos menos competitivos como país”, sostuvo.

El ejecutivo sentenció que, contrario a lo que se espera, en México “yo no veo que estemos mejorando, estamos empeorando”, toda vez que reconoció que existen empresas que buscan el beneficio de cobrar de más por cada retraso en los procesos; aunque reconoció también que existen retrasos en los itinerarios de los buques y eso significa que se dañe a toda la cadena logística.